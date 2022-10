Döner und Tacos statt Bratwurst: „Wer isst sowas im Stadion?“ – Fußball-Fan platzt der Kragen

TikTok

Neben Bratwurst und Bier gibt es bei Eintracht Frankfurt inzwischen auch Döner, Tacos und Pizza zu kaufen. Für einen Fan auf TikTok macht das „überhaupt keinen Sinn.“

Frankfurt - Bratwurst, Bier, Flutlichtatmosphäre. Für viele Fans von Eintracht Frankfurt könnte es kein schöneres Ambiente geben, wenn die Mannschaft um Kapitän Sebastian Rode in das Frankfurter Waldstadion einläuft. Schon viele kleine Eintracht-Fans verbinden einen Besuch am Stadtwald immer auch mit einer Stadionwurst. Dabei wird in Frankfurt inzwischen mehr als eine Alternative zum Klassiker im Brötchen angeboten. Hot Dogs, Tacos, Pizza und auch Döner kann man im Areal rund um den Deutsche Bank Park kaufen. Braucht es das? Einem Eintracht-Fan ist das reichhaltige kulinarische Angebot ganz offensichtlich zu viel.

Auf der Videoplattform TikTok filmte er die verschiedenen Stände und fragte unverblümt: „Wer isst sowas im Stadion?“ und versah die Frage mit einem lachenden Emoji. Als er angefangen habe ins Stadion zu gehen, habe es nur einen Bratwurst- und einen Getränkestand gegeben, erzählt der Eintracht-Fan, der auf TikTok unter dem Namen „skobe4“ auftritt. Das war für ihn offenbar mehr als genug, denn im Anschluss fragt er: „Aber welche Menschen essen Hot Dogs? Oder Tacos? Oder Pizza?“. Auch Döner mache für ihn „überhaupt keinen Sinn“.

+ Hot Dog statt Bratwurst? Im Frankfurter Deutsche Bank Park gibt es inzwischen ein reichhaltiges kulinarisches Angebot. © TikTok skobe4 Screenshot

Eintracht-Frankfurt-Fan auf TikTok: „Wer isst denn sowas im Stadion?“

In den Kommentaren unter dem Video pflichten ihm viele TikTok-Nutzer bei. „Bratwurst und Bier ganz klassisch“, ist der Kommentar mit den mit Abstand meisten Likes. Doch es gibt auch versöhnliche Stimmen. „Verstehe das Problem nicht. Iss halt nur Bratwurst, aber ist doch cool, dass es solche Sachen auch gibt!“, schreibt ein User.

Viele Fußball-Fans erzählen auch, was es in ihren Stadien für kulinarische Besonderheiten gibt. So würden am Millerntor in St. Pauli Fischbrötchen, in Freiburg Nachos und in Braunschweig Crêpes angeboten. Viel Mitleid dürfte aber vor allem einem Nutzer entgegengebracht worden sein. Beim ihm Stadion habe es mal Brokkoli mit Dip gegeben, erzählt er. (nhe)

Nicht nur Bratwurst, Tacos und Pizza werden im Stadion von Eintracht Frankfurt angeboten. Seit vergangenem Jahr gibt es auch eine ganz besondere Frankfurter Spezialität: einen Handkäs-Burger.

