Krawalle in Marseille - Schulschließungen vor CL-Spiel dementiert

Von: Christoph Sahler

Am Vorabend des Champions-League-Spiels von Eintracht Frankfurt bei Olympique Marseille ist es zu Ausschreitungen in Südfrankreich gekommen.

Marseille/Frankfurt - Eintracht Frankfurt steht vor dem zweiten Champions-League-Gruppenspiel in der langen Vereinshistorie. Am Dienstag (13. September) um 21 Uhr tritt das Team von Oliver Glasner beim französischen Traditionsclub Olympique Marseille an. Beide Fanlager sind aufgrund einiger gewaltbereiter Fans berüchtigt – und so verwundert es kaum, dass es am Vorabend des Spiels zu Krawallen in der Innenstadt von Marseille kam.

Wie die Polizei der südfranzösischen Metropole auf Twitter mitteilte, wurden acht Personen in der Nacht festgenommen. Eine Meldung, wonach Schulen rund um das Stade Velodrome aus Sicherheitsgründen am Dienstag bereits früher schließen würden, dementierte die Stadtverwaltung am Dienstagmittag ebenfalls auf Twitter: „Die Stadt hat keinerlei Anweisungen zu Schulschließungen rund um das Stadion wegen des Spiels heute Abend gegeben“, wie fnp.de berichtet,

In Marseille kam es am Vorabend des Champions-League-Spiels gegen Eintracht Frankfurt zu Ausschreitungen. © Sebastian Gollnow/dpa

Eintracht Frankfurt gegen Olympique Marseille: Französische Polizei erhöht Präsenz deutlich

Am Montagabend (12. September) war es laut eines Berichts des Wiesbadener Kuriers auf den Straßen in Marseille zu Schlägereien und Hetzjagden gekommen, die Lobby eines Hotels sei gestürmt worden, wobei Polizei und Sicherheitsdienst Schlimmeres haben verhindern konnten. Ob tatsächlich Eintracht-Fans an den Krawallen beteiligt waren und ob unter den festgenommenen Personen, Frankfurter Anhänger sind, teilte die Polizei in Marseille nicht mit.

Wie der Hessische Rundfunk berichtet, sei die Lage in Marseille am Dienstag ruhig, aber angespannt. Die französische Polizei habe ihre Präsenz von 600 auf 1000 aufgestockt. Die französischen Behörden hatten schon im Vorfeld der Duells strenge Regeln für Auswärtsfans aus Frankfurt erlassen. (csa)