Eintracht Frankfurt mit Nationaltorwart Trapp beim FC Bayern

Bundesliga

Nationaltorwart Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt wird im Fußball-Bundesligaspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim Tabellenführer FC Bayern München wieder dabei sein. Der 32 Jahre alte Schlussmann fehlte den Hessen wegen eines grippalen Infekts in der Partie am Mittwoch beim SC Freiburg (1:1). „Kevin ist fit und fährt mit nach München“, sagte Eintracht-Cheftrainer Oliver Glasner am Freitag.

Frankfurt/Main - Der Liga-Vierte reist selbstbewusst in die bayerische Landesmetropole: „Wir fahren mit großer Begeisterung und Elan nach München. „Wir werden alles in die Waagschale werfen, um in München zu gewinnen“, sagte Glasner.

Die Eintracht hatte in der vergangenen Bundesligasaison mit 2:1 beim FC Bayern gewonnen, allerdings das Hinspiel zur Saisoneröffnung der aktuellen Spielzeit in der eigenen Arena mit 1:6 gegen den Rekordmeister verloren. „Die Bayern haben die beste Offensive der Liga und die beste Defensive. Da muss bei uns alles passen“, sagte Glasner.

„Es ist uns egal, was geschrieben wird: Ob wir die Bayern-Jäger oder was auch immer sein sollen, das darf für uns nicht relevant sein. Wir wollen den Bayern das Leben schwer machen und sind in der Lage dazu.“ dpa