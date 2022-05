„Donnerstag gehört die Stadt der Eintracht“ – So plant Frankfurt Europa-League-Feier

Von: Julius Fastnacht, Melanie Gottschalk

Nach dem Pokalsieg 2018 feierte Eintracht Frankfurt mit den Fans auf dem Römer. © brennweiteffm/Imago Images

Sollte Eintracht Frankfurt am Mittwoch die Europa-League gewinnen, wird am Donnerstag auf dem Römer gefeiert. Alle Infos zum möglichen Empfang im Überblick.

Update vom Dienstag, 17. Mai, 15.18 Uhr: Mit Blick auf die bei einem Europa-League-Gewinn der SGE am Donnerstag (19. Mai) anstehende Feier, kündigte Frankfurts Verwaltung an: „Am Donnerstag gehört die Stadt der Eintracht“. An diesem Tag würden über 100.000 Fans in der Frankfurter Innenstadt erwartet, um den Triumph des Teams zu feiern und die Pokalhelden am Römerberg in Empfang zu nehmen.

Weil dadurch mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen sei – auch bei einer Niederlage der Eintracht – teilte die Verwaltung mit: „Jeder, der kein Fußballfan ist und nicht mit der Eintracht feiern möchte, ist gut beraten, an diesem Tag vorsorglich die Frankfurter Innenstadt zu umgehen.“ Konkret gilt es, verschiedene Einschränkungen des öffentlichen Lebens zu beachten,m wie fr.de berichtet.

Gastronomie:

Aus Sicherheitsgründen verbietet die Verwaltung, in der Innenstadt Außengastronomie zu betreiben oder Waren auszulegen – Restaurants, Kneipen oder Cafés dürfen draußen also keine Stühle und Tische aufbauen.

Parken:

Vier Parkhäuser sind am Donnerstag (19. Mai) von 6 Uhr morgens bis 24 Uhr gesperrt. Dabei handelt es sich um das Parkhaus Dom Römer, das Parkhaus Hauptwache, das Parkhaus Kaiserplatz sowie das Parkhaus Konstabler.

Die Sperrung gilt auch gesetzt den Fall, die SGE verliert das Finale.

Nahverkehr:

Die U-Bahnlinien bieten ein größeres Platzangebot durch lange Züge auch über die Berufsverkehrszeit hinaus.

Die Straßenbahnlinien 11, 12 und 14 fahren voraussichtlich ab 6 Uhr morgens nicht über die Altstadtstrecke – zwischen Börneplatz und Hauptbahnhof gibt es eine Umleitung über Sachsenhausen.

Ab etwa 10 Uhr ist damit zu rechnen, dass die Station Dom/Römer gesperrt wird. Die U-Bahnlinien U4 und U5 werden die Station dann ohne Halt durchfahren.



Aber: Sollte Frankfurt in Sevilla wider Erwarten nicht gewinnen, fahren die Bahnen am Donnerstag, 19. Mai, regulär.

Erstmeldung vom Montag, 16. Mai: Frankfurt – Die Bundesliga-Saison 2021/2022 ist Geschichte, doch für Eintracht Frankfurt geht es am Mittwoch (18.05.2022) noch einmal um alles. Denn dann trifft die SGE im Finale der Europa League auf die Glasgow Rangers. Gespielt wird in Sevilla, neben den etwas mehr als 40.000 Fans im Stadion werden viele weitere Anhänger:innen beider Lager in der Stadt erwartet. Die UEFA plant in Absprache mit den Klubs aktuell große Public Viewings auf zwei zentralen Plätzen für jeweils bis zu 50.000 Fans.

Alle SGE-Fans, die nicht nach Sevilla reisen können, haben viele Optionen, das Spiel zu schauen. Die wohl begehrteste ist das Public Viewing im Waldstadion. Da auch das allerdings schon ausverkauft ist, soll es vor der Arena noch eine kleinere Version für 5.000 bis 6.000 Eintracht-Fans geben. „Im und um das Stadion werden mehr als 50.000 Menschen sein“, fasst Axel Hellmann die Euphorie laut Hr zusammen. Zwei Städte – Sevilla und Frankfurt – werden am Mittwoch also in einem Ausnahmezustand sein.

Eintracht Frankfurt: Im Falle des Europa-League-Sieges Empfang im Römer

Doch damit nicht genug, denn sollte Eintracht Frankfurt am Mittwochabend in Sevilla den Pokal holen, geht die Party am Donnerstag (19.05.2022) in Frankfurt weiter. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung verkündete, wird die Mannschaft im Falle eines Sieges gegen 19 Uhr auf dem Römer erwartet.

Der Plan: Erst eine offizielle Begrüßung im Kaisersaal, dann der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Frankfurt und abschließend die Präsentation der Mannschaft und des Pokals auf dem Römerbalkon – samt Party mit den Fans von Eintracht Frankfurt. Für das Spektakel am Römer wurden sogar Hochzeiten abgesagt.

Eintracht Frankfurt fährt mit Cabrios vom Flughafen in die Innenstadt

Vorher fährt die Mannschaft von Eintracht Frankfurt wie bereits bei der Pokal-Sause 2018 in Cabrios vom Flughafen zum Römer. Damit könnte es natürlich auch zu Verkehrsproblemen im Feierabendverkehr kommen, doch die meisten dürften eh auf den Beinen sein und die SGE bejubeln, sollte das Team von Trainer Oliver Glasner am Mittwochabend das Europa-League-Finale gewinnen. Wie der Hr berichtet, rechtet die Eintracht im Falle des Sieges mit bis zu 200.000 Feiernden auf den Straßen Frankfurts. (msb)