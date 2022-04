„Elevator Boy“: Der TikTok-Star Jacob Rott spricht über seinen Weg zu 6 Millionen Fans

Von: Kim Luisa Engel

Jacob Rott kommt gebürtig aus Stammheim und hat über 6 Millionen Follower auf TikTok. © pv

Jacob Rott ist erfolgreich auf TikTok und einer der „Elevator Boys“. Ursprünglich kommt er aus Florstadt und erzählt, wie er zum Internet-Star wurde.

Florstadt – „Ich kehre gerne an meine alte Wirkungsstätte zurück“, sagt Jacob Rott über den Fußballplatz des SV Teutonia Staden. Das Fußballspielen in der Heimat betrachtet er als guten Ausgleich zu seinem Beruf als Content Creator für TikTok, Instagram und Co. - Plattformen im Internet, für die er Inhalte, meist kurze Videos und Bilder, produziert. „Dabei ist man immer irgendwie online, der Kopf ist nie ausgeschaltet“, sagt der 22-Jährige. Beim Fußball sei man gezwungen, das Handy wegzulegen: „Kopf aus und 100 Prozent abschalten.“

Für seine Tätigkeit auf diversen Internet-Portalen hat Rott sein Handy mehrere Stunden am Tag in der Hand. „Eigentlich bin ich Montag bis Sonntag rund um die Uhr im Einsatz“, erläutert der gebürtige Stammheimer. Eine Wochenendstimmung komme nie auf, und auch die „Grenzen zwischen Freizeit und Arbeit verschwimmen total“ – eben weil es sein Beruf ist, fast alles für seine Follower zu dokumentieren, was er so macht. Als einen typischen Influencer würde Rott sich jedoch nicht bezeichnen, er unterhalte seine Fans lieber, als dass er ihnen Produkte mit Rabatt-Codes schmackhaft mache. „Ich will ihnen mit meinen Videos ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“

Jacob Rott: Der TikTok-Star und einer von den „Elevator Boys“ machte sein Abitur in Friedberg

Angefangen hat Rotts Karriere in den sozialen Netzwerken hier, zu Hause. Nach seinem Abitur an der Johann-Philipp-Reis-Schule in Friedberg verbringt er drei Monate im Ausland, arbeitet dann als Kellner und Barkeeper in Nidderau. In Frankfurt fängt er an, BWL zu studieren, arbeitet im Fitnessstudio und nebenbei als Model. Als er sich zu Beginn der Pandemie beim Fußballspielen die Bänder reißt und nicht arbeiten kann, fragt er sich: Was mache ich mit meiner Zeit?

„Da war TikTok gerade im Trend, und ich dachte mir, ich probiere es einfach mal aus“, sagt Rott. Nach etwa drei Wochen habe er gemerkt, da passiert etwas - mehr und mehr Follower kamen dazu, und er blieb am Ball. Richtig Fahrt aufgenommen habe das Ganze, als er anfing, mit vier befreundeten Jungs Videos aufzunehmen. „So ist die Idee entstanden, dass wir zusammen wohnen und arbeiten könnten“, erklärt der 22-Jährige.

Heidi Klum zu Besuch bei den „Elevator Boys“: TikTok-Video mit Jacob Rott aus Florstadt

Am 1. August letzten Jahres haben die fünf eine Wohnung in Berlin bezogen, ursprünglich waren erstmal zwei Monate geplant. „Das ist dann relativ schnell eskaliert“, sagt Rott und lacht – gerade haben sie einen neuen Mietvertrag über ein Jahr unterschrieben. Erste gemeinsame Bekanntheit erlangten die Jungs durch ein Video im Aufzug. „Das ging viral, hatte in kürzester Zeit knapp 20 Millionen Aufrufe.“

In Los Angeles trafen Jacob (l.) und seine »Elevator Boys« auf Heidi Klum, mit der sie mehrere Videos für TikTok gefilmt haben. © pv

Weitere Videos in Aufzügen folgten, Fans erkannten die fünf Jungs daran wieder, tauften sie „Elevator Boys“. Und seitdem sind sie nicht mehr zu stoppen: Reisen durch Europa, jetten nach New York und Los Angeles. Der bekannteste Gast im Aufzug? Heidi Klum. „Es ist wirklich verrückt, was wir erleben“, sagt Rott. Die Reisen seien jedoch kein Urlaub, sondern hätten immer etwas mit der Arbeit zu tun, da die Jungs weltweit „eine Riesencommunity“ hätten.

„Elevator Boy“ Jacob Rott: Fußballplatz-Besuch in Florstadt ist für den TikTok-Star ein Muss

Weil er beruflich oft unterwegs ist, ist Rott nur noch selten in Stammheim. „Aber wir telefonieren oft“, sagt er über Familie und Freunde. Doch wann immer er zu Hause ist, sei ein Besuch auf dem Fußballplatz in Staden ein Muss – ob zum Training, zum Spiel oder als Zuschauer. Außerdem geht er mit seinem Onkel gerne ins „Ristorante Da Toni“ in Altenstadt. Aber auch die heimische Couch reiche aus, sagt Rott lachend. „Die Zeit im Dorf gibt mir Ruhe, erdet mich. Hier kann ich abschalten.“

Doch dort wurde sein Weg anfangs auch mit Skepsis betrachtet. „TikTok war neu für alle, auch für mich“, sagt Jacob Rott. Freunde hätten ihn gefragt, ob er sich allein darauf verlassen wolle. Zu dem Zeitpunkt sei Content Creator auf TikTok noch kein richtiger Job gewesen – jetzt aber schon. Auch seine Eltern sehen nun, dass es läuft. „Diese Angst habe ich ihnen genommen.“

Erste Reihe auf Mailänder Fashion Week: „Elevator Boy“ und TikTok-Star Jacob Rott erzählt

Würde sich der Stammheimer als berühmt bezeichnen? „Extrem viele Leute kennen einen“, sagt er. In New York hätten Fans mit Schildern am Flughafen gewartet, auf der Fashion Week in Mailand saßen die „Elevator Boys“ neben Stars und Sternchen in der ersten Reihe bei Hugo Boss. „Da habe ich mich schon gefragt: Wie habe ich es hierher geschafft?“

So richtig bewusst geworden sei dem 22-Jährigen erst an Silvester, wie weit er gekommen ist. Den Jahreswechsel habe er in einer Rooftop-Bar in New York verbracht. Dort musste er daran denken, wie er letztes Jahr gefeiert hat. „Da ist irgendwie viel richtig und gut gelaufen.“

Ein Tag im Leben von TikTok-Star und „Elevator Boy“ Jacob Rott

Nach dem Aufstehen beantwortet Content Creator Jacob Rott Privatnachrichten und geschäftliche Mails. Danach geht er auf Ideensuche, denn für seine Einzelkanäle in den sozialen Medien dreht er jeden Tag mindestens drei Videos. Dann recherchiert er dafür, hat Meetings, gibt Interviews, besucht eventuell Events. Nach dem Sport steht Inhalte produzieren auf dem Plan: Die Videos und Fotos für seinen Kanal, danach für die Gruppenkanäle der „Elevator Boys“. „Oft unterstützen wir uns auch gegenseitig auf unseren Einzelkanälen“, sagt Rott.

Für den Dreh bräuchten sie mehrere Stunden und viele Versuche, auch wenn das Video vielleicht nur 15 Sekunden lang sei. „Das läppert sich zu drei bis vier Stunden am Tag. Und das für TikTok alleine.“ Wenn die Bearbeitung abgeschlossen ist, sei es meist 20 Uhr und er beantworte noch mal Nachrichten. Es seien zwei Seiten der Medaille: Auf der einen Seite könne man sich die Zeit frei einteilen, auf der anderen Seite verschwimme so die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit. (Kim Luisa Engel)

