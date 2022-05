Erste Affenpocken-Infektion in Hessen nachgewiesen

Von: Erik Scharf

Bei einem Patienten im Uniklinikum Frankurt sind Affenpocken nachgewiesen worden. © Christian Ohde/Imago

Nun ist auch in Hessen der erste Mensch mit Affenpocken infiziert. Zuvor traten bereits in mehreren anderen Bundesländern Fälle auf.

Frankfurt – Nun ist auch in Hessen die erste Affenpocken-Infektion nachgewiesen worden. Das Ergebnis sei vom Institut für medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt bestätigt worden, teilte das Sozialministerium in Wiesbaden am Dienstagabend (24. Mai) mit. Die infizierte Person sei mit entsprechenden Symptomen in die Uniklinik gekommen. Alter und Geschlecht des oder der Betroffenen waren zunächst nicht zu erfahren, wie fnp.de berichtet.

Der erste nachgewiesene Fall in Deutschland überhaupt war in der vergangenen Woche aus Bayern gemeldet worden. Die mit Affenpocken infizierte Person aus München hatte sich zuvor auch in Frankfurt aufgehalten. Mehrere weitere Bundesländer meldeten inzwischen Nachweise der Infektionskrankheit.

Hessen: Affenpocken seltene Viruserkrankung

Affenpocken sind eine seltene, von Tieren auf Menschen übertragbare Viruserkrankung. Übertragungen von Mensch zu Mensch sind selten, aber bei sehr engem Kontakt möglich.

Das Virus verursacht nach Angaben von Gesundheitsbehörden meist nur milde Symptome wie Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen und Hautausschlag. Affenpocken können aber auch schwere Verläufe nach sich ziehen, in Einzelfällen sind tödliche Erkrankungen möglich. (esa/dpa)