9-Euro-Ticket über RMV-App: Viele scheitern - So kommen Sie trotzdem an Ihr Ticket

Von: Florian Dörr

Das 9-Euro-Ticket gilt ab Mittwoch (1. Mai) auch im Bereich des RMV. Doch die Ticket-Beschaffung über die RMV-App bereitet Probleme. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Das 9-Euro-Ticket ist ab sofort über die RMV-App verfügbar. Zumindest theoretisch. In der Praxis scheitern viele Nutzer, weil das Billigticket gut versteckt ist.

Frankfurt - Seit Mittwoch (1. Mai) ist das 9-Euro-Ticket in der App des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) verfügbar. Allerdings: Besser hätten die Verantwortlichen den Billigfahrschein kaum verstecken können. Dabei ist das Interesse riesig, beim RMV selbst ist von einem „attraktiven“ Angebot die Rede.

Zur Erinnerung: Der Bundesrat hat am 20. Mai die Einführung des 9-Euro-Tickets für die Monate Juni, Juli und August beschlossen. Es gilt deutschlandweit in allen Bussen und Bahnen des Nahverkehrs. In den vergangenen Tagen war es bereits über die Bahn-App, an Fahrkartenautomaten oder am Schalter verfügbar. Nun macht es der RMV auch in seiner App verfügbar. Zumindest theoretisch, wie fnp.de berichtet.

9-Euro-Ticket: Ärger über RMV-App - Verwirrung um neue Version 2.13.0

Denn anderes als offenbar von vielen Nutzern vermutet, ist das 9-Euro-Ticket nicht mit wenigen Klicks über die Startseite der RMV-App verfügbar. In den Sozialen Netzwerken beklagen Nutzer, dass sie eine neue Version (2.13.0) herunterladen müssten, diese in den App-Stores aber nicht zur Verfügung stehe. Tatsächlich heißt es in einer FAQ des RMV zum 9-Euro-Ticket: „Bitte beachten Sie, dass Sie zum Kauf des 9-Euro-Tickets die aktuellste Version der RMV-App (Version 2.13.0) benötigen.“ Im App-Store von Apple etwa war am Mittwochmorgen lediglich die Version 2.12.3 verfügbar.

Allerdings: Es gibt einen Trick, wie ÖPNV-Nutzer mit der RMV-App dennoch ans 9-Euro-Ticket kommen können. Dafür sind allerdings ein paar Umwege nötig. Der Weg zum beliebten Billigticket:

9-Euro-Ticket über RMV-App: So kommen Sie an das Billigticket

Eine beliebige Bus- oder Bahn-Strecke suchen

Verbindung auswählen

RMV-Ticket (roter Button) kaufen

Aus Ticket-Liste „Weitere“ wählen

9-Euro-Ticket buchen

Der Weg zum 9-Euro-Ticket über die RMV-App ist also kein leichter. Was womöglich besonders viele Nutzer abschreckt: Bei der Auswahl des Tickets einer beliebigen Verbindung wird nicht der Preise von 9 Euro angezeigt, sondern im Zweifel deutlich mehr. So heißt es, wählen Nutzer etwa eine Verbindung von Gießen nach Frankfurt, bei der Auswahl des Tickets „ab: 16.50 Euro“. Erst wer auf den entsprechenden Button klickt, findet den Link zum 9-Euro-Ticket. (fd)