Fast kein Wasser mehr im Kinzigstausee - und das bleibt vorerst so

Das Wasser im Kinzigstausee wird wegen einer aufwendigen Sicherheitsüberprüfung komplett abgelassen. © Walter Kreuzer

Der Kinzigstausee ist seit Jahrzehnten ein beliebtes Ausflugsziel in Hessen. Doch Touristen müssen jetzt vorerst zurückstecken. Der See im Main-Kinzig-Kreis ist so gut wie trocken. Den Seeboden zu betreten, birgt eine große Gefahr, wie Sie hier nachlesen können:

Steinau - Wo ist das Wasser hin? Kenner des Kinzigstausees im Main-Kinzig-Kreis, aber auch flüchtige Passanten in den Zügen der Bahnstrecke zwischen Fulda und Frankfurt reiben sich verwundert die Augen: Anstatt eine etliche zig Hektar große Wasserfläche passieren sie nun eine Landschaft, die mit ihren von Gras umsäumten Rinnsalen dem Meeresdelta eines Stromes gleicht.

Gegenüber fuldaerzeitung.de warnt der Wasserverband Kinzig eindringlich davor, den Seeboden zu betreten.

Die Erklärung ist einfach – und doch komplex, wie sich noch zeigen wird: Der Wasserverband Kinzig als Eigentümer des Sees in Hessen hat den Damm geöffnet, um abzustauen. Dies ist notwendig, da das Bauwerk inzwischen seit 40 Jahren in Betrieb ist. Und alle 20 Jahre ist vom Gesetz eine „vertiefte Sicherheitsüberprüfung“ vorgeschrieben. Die letzte war 2002. Folglich ist dieses Jahr wieder eine fällig.