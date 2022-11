Mann findet Millionen-Scheck für Haribo auf der Straße – doch die Reaktion ist „etwas billig“

Herr Anouar G. findet Verrechnungsscheck von Rewe an Haribo. Für alle Finder ist so ein Scheck nur ein Stück Papier, mehr nicht.

Ich habe vor wenigen Jahren auf der Sitzbank in der U-Bahn ein Telefon und ein anderes Mal ein Funkgeräte der Security gefunden. Das Telefon habe ich am nächsten Tag im Fundbüro abgegeben und nach dem Funkgerät suchten die Mitarbeiter wenige Minuten später und ich habe das Gerät zwischendurch einem U-Bahnfahrer gegeben. So bin ich. Ich bin damit nicht an die Presse gegangen. Hoffentlich entsteht da keine Debatte über Alltagsrassismus.