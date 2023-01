Firma will Seniorenheim schließen: 107 Bewohner werden „heimatlos“

Ein Seniorenheim im Kinzigtal soll geschlossen werden. Für die Bewohner heißt das, dass sie ihr Zuhause verlieren. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Die Berliner Firma Curata will ein Seniorenheim im Kinzigtal Ende März schließen. 107 Bewohner und rund 100 Beschäftigte sind von der Entscheidung betroffen. Mehr dazu lesen Sie hier:

Bad Soden-Salmünster - Die Belegschaft der Einrichtung, die von der Berliner Firma Curata betrieben wird, sowie die Heimbewohner und deren Angehörige sind von dem Entschluss der Geschäftsleitung offenbar ebenso überrascht worden wie die Kommunalverantwortlichen in Bad Soden-Salmünster (Kinzigtal) und in der Kreisverwaltung. Wohl bis zum 31. März sollen die derzeit 107 Bewohnerinnen und Bewohnern in andere Senioren- oder Pflegeheime in der näheren Umgebung und der weiteren Region verlegt werden, heißt es aus Mitarbeiterkreisen. Für die etwa 100 Beschäftigten sollen die Verträge zumindest am Standort Bad Soden zeitgleich enden.

Bürgermeister Dominik Brasch (parteilos) bestätigte am Montag auf Anfrage das für die Kurstadt sehr unerfreuliche Procedere. Denn durch die Verlegung der Heimbewohner verliert die Stadt an Salz und Kinzig auch Einwohner, weil es in Bad Soden-Salmünster laut dem Rathauschef derzeit keine Kapazitäten in Senioren- und Pflegeheimen gebe, um die relativ kurzfristig „heimatlos“ werdenden Menschen aufzunehmen. Brasch benennt überdies eine wichtige emotionale Komponente, denn die älteren Mitbürger verlören durch die geplante Schließung ihr bisheriges Zuhause, in dem manche von ihnen bereits seit bis zu 15 Jahren leben würden.