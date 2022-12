Fluggäste entsetzt über Condor-Flug mit Smart Lynx – „So etwas darf nicht der Anspruch sein“

Von: Niklas Hecht

Smarty Lynx steuert für Condor vom Flughafen Frankfurt aus verschiedene Ziele in der Welt an. Die Passagiere eines Fluges nach Punta Cana zeigten sich nun alles andere als begeistert.

Frankfurt - Fliegen gilt gemeinhin als komfortable Reiseform. Auf Langstrecken gehören Mahlzeiten, Bildschirme und (relativ) gemütliche Sitze auch in der Economy-Class zum Standardpaket.

Die Empörung der Passagiere eines Condor-Fluges am 11. Dezember von Frankfurt in die Dominikanische Republik war daher groß, als sie feststellten, dass sich die Sitze in der Business-Class nicht verstellen ließen und es in dem Flieger auch keine Bildschirme zum Filme schauen gab. Über die Beschwerden der Fluggäste hatte zuerst das Branchenportal aerotelegraph.com berichtet.

Condor-Flug mit Smart Lynx: Flugzeug soll über zwei Stunden am Flughafen Frankfurt gestanden haben

Demnach sei schon der Start des Ferienfliegers der lettischen Charter-Airline Smart Lynx, die mit zwei Flugzeugen für Condor im Einsatz ist, problembehaftet gewesen. Über zwei Stunden hätte das Flugzeug am Flughafen Frankfurt gestanden, bevor es in Richtung Punta Cana abgehoben sei, berichtet fnp.de.

Als weiteres Problem neben den Komfort- und Unterhaltungsmängeln stellte sich an Bord offenbar die Kommunikation mit der Kabinencrew heraus. Zwei Reisende berichteten aerotelegraph.com, dass die Flugbegleiter sowohl Schwierigkeiten in der Kommunikation mit den Passagieren, als auch untereinander gehabt hätten. „Was wäre im Notfall, wenn keiner keinen versteht?“, fragte einer der Reisenden laut des Branchenportals.

In einer Mitteilung versuchte Smart Lynx die Zweifel an der Qualität seiner Flüge auszuräumen. Eine Reparatur der Sitze in der Business-Class sei bereits geplant, teilte das Unternehmen aerotelegraph.com mit. Die Bildschirme würde sich die Airline sparen, da viele Fluggäste ohnehin ein eigenes Gerät zu Unterhaltungszwecken dabei hätten. Dafür könne die Charterfluggesellschaft die Tickets zu günstigeren Preisen anbieten.

Flughafen Frankfurt: Smart Lynx fliegt für Condor auch nach New York und Toronto

Zudem verfüge jedes ihrer Crewmitglieder laut Smart Lynx über ein gültiges Englisch-Zertifikat, „das sie darauf vorbereitet, mit medizinischen Notfällen in einer gemeinsamen Sprache umzugehen“. Dennoch könne es gerade auf neuen Strecken immer zu Problemen kommen, die man so schnell wie möglich beheben werde. Ein vernichtendes Urteil zu der Reise in die Dominikanische Republik fällte gegenüber aerotelegraph.com auch ein, nach eigenen Angaben, erfahrener Fluggast: „Ich bin seit 35 Jahren Vielflieger und kenne viele Airlines“, so der Business-Class-Passagier. „Aber so etwas darf nicht der Anspruch für Ferienflieger werden und sein“.

Condor bedauerte in einer Mitteilung die Beschwerden der Fluggäste. Man setze gemeinsam mit Smart Lynx alles daran, ein angenehmes Flugerlebnis zu bieten. Neben dem Flug nach Punta Cana steuert Smart Lynx für Condor von Frankfurt aus auch die Ziele New York und Toronto an. Laut Condor würden Fluggäste über den Einsatz des lettischen Partners „proaktiv informiert“. (nhe)

