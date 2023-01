Spürnase schlägt trotz kreativem Versteck zu: Kiloweise Kokain in Spielkonsole versteckt

Von: Jana Ballweber

Ein Drogenspürhund entdeckt am Flughafen Frankfurt einen verdächtigen Koffer. Die Kontrolle zeigt: Das Tier hat einen Volltreffer gelandet.

Frankfurt - Gerade erst hatte er Mitte des vergangenen Jahres seine Ausbildung beendet, schon konnte Rauschgiftspurhund Amon an Silvester 2022 zeigen, was er gelernt hat. Ein weißer Hartschalenkoffer aus Rio de Janeiro in Brasilien kam dem dreijährigen Zollhund am Flughafen Frankfurt verdächtig vor. Das berichtet der Zoll in einer Pressemitteilung.

Zollspürhund Amon landete mit dem weißen Hartschalenkoffer direkt einen Volltreffer © Zoll Frankfurt

Und tatsächlich: Bei der Kontrolle des Koffers fiel den Ermittlern neben Textilien im Koffer ein elektronisches Gerät auf, das bei der Röntgenkontrolle Unregelmäßigkeiten zeigte. Bei dem Gerät handelte es sich um eine Spielekonsole, wie fnp.de berichtet.

Zollhund erschnüffelt kiloweise Kokain in Koffer am Flughafen Frankfurt

Die Ermittler beim Zoll führten am Gehäuse der Konsole einen Schnelltest auf Rauschgift durch. Dieser fiel positiv aus. An der Konsole hafteten Spuren von Kokain.

Als die Zollbeamten die Spielekonsole dann genauer unter die Lupe nahmen, entdeckten sie insgesamt 2,7 Kilogramm der Droge, die der Schmuggler im Gerät versteckt hatte. Den Schwarzmarktwert beziffert der Zoll in einer Pressemitteilung auf 196.850 Euro. Der erste große Fund für Spürhund Amon, freut sich eine Sprecherin des Hauptzollamts Frankfurt.

Festnahme: Hund überführt Drogenschmuggler am Flughafen Frankfurt

Der mutmaßliche Schmuggler, ein 29-Jähriger, wurde festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft. Demnach habe man den Fall aus ermittlungstaktischen Gründen erst mit eineinhalb Wochen Verspätung veröffentlichen können.

Zollspürhunde unterstützen die Arbeit des Zolls am Flughafen Frankfurt © Zoll Frankfurt

Schon Anfang Dezember hatten zwei Spürhunde am Flughafen Frankfurt den richtigen Riecher. Sie entdeckten ebenfalls kiloweise Koks, das in Koffern aus Brasilien versteckt worden war. (Jana Ballweber)