Schockmoment in der Luft: Laptop brennt auf Lufthansa-Flug

Von: Erik Scharf

Auf dem Weg zum Flughafen Frankfurt bricht in einer Lufthansa-Maschine ein Feuer aus. Ein Laptop hatte sich zu stark erhitzt.

Frankfurt – “Bitte schalten Sie nun alle elektronischen Geräte aus.” Diesen Satz kennt jeder Mensch, der schon einmal in den Genuss einer Flugreise gekommen ist. Auch bei der Lufthansa ist dieser Sicherheitshinweis vor dem Start Standard.

Ob ein Passagier auf dem Flug LH457 von Los Angeles zum Flughafen Frankfurt sich daran hielt, ist nicht bekannt. Fakt ist aber, dass sich der Laptop des Fluggastes in der Boeing 747-830 stark erhitzte und in Brand geriet. Knapp drei Stunden war der Flieger am Montag (26. Dezember) in Richtung Flughafen Frankfurt unterwegs, als die Crew über Minneapolis Kurs auf den Flughafen O‘Hare in Chicago nahm. Eine Sicherheitslandung war die Folge des Brandes an Bord, wie der US-amerikanische Sender ABC berichtet.

Auf dem Weg zum Flughafen Frankfurt: Feuer an Bord – Passagiere müssen umgebucht werden

Eine weitere Stunde später und einigen Schleifen über Chicago, bevor ein Slot für die Landung verfügbar war, setzte die Lufthansa-Maschine auf einem der mesitfrequentierten Flughäfen der Welt auf. Laut Angaben der Lufthansa gegenüber ABC soll es sich um ein kleines Feuer gehandelt haben, die Passagiere an Bord der Lufthansa-Maschine seien zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen. Zum Zeitpunkt der Landung in Chicago sei das Feuer bereits gelöscht gewesen, berichtet fnp.de.

Auch Verletzungen in Folge des Feuers seien nicht aufgetreten, lediglich zwei Flugbegleiter hätten sich Untersuchungen auf eine Rauchvergiftung unterziehen müssen, so die Lufthansa gegenüber ABC. Für die Lufthansa-Maschine war nach dem Vorfall an Bord in Chicago allerdings Endstation. Die Passagiere seien auf andere Flüge nach Frankfurt umgebucht worden.

Erst kürzlich verbrachte eine Maschine der Lufthansa unfreiwillig Zeit auf dem Airport in Chicago. Der Grund lag allerdings bei einem festgefrorenem Bodenfahrzeug, dass bei den bitterkalten Temperaturen, die derzeit in den USA herrschen, auf dem Boden festfror und nicht mehr manövrierfähig war. Erst mit mehreren Stunden Verspätung konnte die Lufthansa-Maschine in Richtung Flughafen Frankfurt aufbrechen. (esa)