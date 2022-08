Lufthansa-Tickets künftig erst am Check-in bezahlen? Airline reagiert

Von: Christoph Sahler

Die Lufthansa reagiert auf eine Forderung, die Vorkasse bei Tickets abzuschaffen. Der Vorschlag basiert auf den vielen Flugausfällen.

Frankfurt - Am Flughafen Frankfurt kommt es aktuell wie an sämtlichen deutschen Airports zu vielen Flugausfällen. Niedersachsens Wirtschafts- und Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) hatte deshalb vorgeschlagen, dass Fluggäste ihre Tickets künftig erst am Check-in bezahlen sollten - wenn sichergestellt ist, dass die gebuchte Maschine auch wirklich abhebt. Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) gab die Lufthansa dazu nun eine Stellungnahme ab.

Die Passagiere hätten zuletzt oft Monate zuvor das Flugticket bezahlt und „müssen sich im Falle einer Stornierung aber mühsam und teilweise langwierig um eine Rückerstattung bemühen“, erklärte Althusmann im Handelsblatt. Chaotische Zustände an deutschen Airports wie dem Flughafen Frankfurt habe die niedersächsische Landesregierung deshalb als Grundlage genommen, einen Vorschlag im Bundesrat einzubringen, der die Vorauszahlung von Flugtickets abschafft.

Die Lufthansa lehnt eine Abschaffung der Vorauszahlungen für Flugtickets ab. © Silas Stein/dpa

Flughafen Frankfurt: Lufthansa reagiert auf Vorschlag zur Abschaffung der Vorkasse bei Flugtickets

Die Lufthansa reagierte prompt. Dem RND sagt ein Konzernsprecher: „Trotz der vielen Flugplanänderungen leisten wir die Erstattungen nahezu vollständig in der vorgegebenen Frist von nur sieben Tagen. Insofern gibt es für diese politische Initiative keinen Anlass.“ Zudem stelle sich die Frage, ob es im Interesse von Fluggästen sei, „durch ein Verbot der Vorkassepraxis de facto die günstigeren Frühbüchertarife einzuschränken.“

Das von der Grünenpolitikerin Steffi Lemke geführte Bundesministerium für Umwelt und Verbraucherschutz ließ indes bereits verlauten, dass es den Vorstoß aus Hannover begrüße und die Praxis der Vorkasse bei Flugtickets überprüfen werde, falls sich die Zahl der Beschwerden bezüglich der Rückerstattungen für ausgefallene Flüge weiter konstant halte. (csa)

Nach dem Streik des Bodenpersonals verhandelt die Lufthansa nun mit der Piloten-Vereinigung Cockpit.