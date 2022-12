Kurioser Grund: Lufthansa-Maschine kommt bei eisigen Temperaturen nicht vom Fleck

Von: Erik Scharf

Die eisigen Temperaturen in den USA machen den Start einer Lufthansa-Maschine zum Flughafen Frankfurt unmöglich. Der Grund ist allerdings kurios.

Frankfurt – Das Gemisch aus Wasser, Alkohol und Zusatzstoffen ließ vor wenigen Tagen am Flughafen Frankfurt zahlreiche Passagiere doch noch vom Fleck kommen. Mit ihren riesigen Roboterarmen enteisten die Bodenfahrzeuge am größten Airport Deutschlands Flugzeug um Flugzeug, um die Maschinen auf die Reise gehen lassen zu können, berichtet fnp.de.

Das bitterkalte Wetter kurz vor Weihnachten ist allerdings kein Vergleich zu den Temperaturen, die derzeit in den Vereinigten Staaten herrschen. Der arktische Wintersturm in den USA ließ die Temperatur auf bis zu -40 Grad Celsius sinken. Entsprechend wird auch das Enteisen von Flugzeugen zu einer viel größeren Herausforderung.

Eine Lufthansa-Maschine wird am Flughafen Frankfurt enteist. © Jörg Halisch/Imago

LH-Maschine zum Flughafen Frankfurt: Festgefrorenes Fahrzeug verhindert Start in Chicago

Das bekamen Lufthansa-Passagiere am Freitag (Ortszeit) in Chicago am Flughafen O‘Hare zu spüren. Ihr Flug LH 431 war startklar, die Reisenden freuten sich, pünktlich an Heiligabend zu Hause zu sein. Doch dann ging für mehrere Stunden erstmal nichts mehr, wie rtl.de berichtet.

Der Grund war aber nicht das fehlende Gemisch zum Enteisen der Lufthansa-Maschine oder ein fehlendes Bodenfahrzeug aufgrund des hohen Aufkommens an einem der meistfrequentierten Flughäfen der Welt. Das Fahrzeug war laut Informationen von rtl.de schlicht am Boden festgefroren.

LH 431 landet mit drei Stunden Verspätung am Flughafen Frankfurt

Erst nach über vier Stunden schafften es die Mitarbeiter des Flughafens in Chicago, das kaputte Bodenfahrzeug aus dem Bereich der Lufthansa-Maschine zu entfernen. Als alle Hindernisse beseitigt waren, ging es dann doch noch zum Flughafen Frankfurt. Dort landete LH 431 um 11.19 Uhr Ortszeit, knapp dreieinhalb Stunden später als geplant. Das geht aus den Daten des Flugportals flightradar24 hervor.

Der Großteil der Passagiere dürfte trotz der deutlich verspäteten Landung am Flughafen Frankfurt pünktlich zur Bescherung im heimischen Wohnzimmer gewesen sein. Im Gepäck eine Geschichte, die so auch nicht alle Tage vorkommt. (esa)

Am Flughafen Frankfurt herrscht während der Weihnachtsferien Hochbetrieb. Viele Menschen fliegen über die Feiertage an wärmere Orte.