Fall gibt Rätsel auf: 20-jähriger Deutscher auf Mallorca überfahren

Von: Florian Dörr

Ein Mann aus Guxhagen wird auf Mallorca überfahren. Der Unfall ereignete sich offenbar an einer für Fußgänger hochgefährlichen Stelle.

Palma/Guxhagen - Ein tragischer Unfall auf der Ferieninsel Mallorca erschüttert Guxhagen (Schwalm-Eder-Kreis). Der 20-jährige Tim V. wurde nach Angaben der mallorquinischen Polizei in der Nacht auf Sonntag (9. Oktober) auf einer Autobahn überfahren. Die Polizeidirektion Schwalm-Eder bestätigt den tragischen Tod des jungen Guxhageners.

Was bisher bekannt ist: Tim V. lag nach Recherchen der Mallorca Zeitung gegen 22.30 Uhr auf der Autobahn Llucmajor-Palma (Ma-19) kurz hinter der Einfahrt 11 auf der Fahrbahn. Dort wurde er von einem Auto überrollt. Die Fahrerin des Renault hatte wohl keine Chance auszuweichen. Tim V. starb noch an der Unfallstelle. Er war lediglich mit Badehose und Schlappen bekleidet. Warum er auf der Autobahn lag, ist bislang unklar. Die Polizei geht davon aus, dass der junge Guxhagener nach einer Party an der etwa 1,5 Kilometer entfernten Partymeile Ballermann betrunken gewesen sein könnte und sich eventuell verlaufen hatte. Medienberichten, der Urlauber sei angefahren worden, als er versucht habe, die Autobahn zu überqueren, widersprach die Polizei.

Mann aus Guxhagen auf Mallorca überfahren: Dunkle Umgebung, schwierige Wegführung vor Ort

Die Mallorca Zeitung hat sich am Montagnachmittag vor Ort umgeschaut. „Es fällt direkt auf, dass die Autobahn im Bereich der Ein- und Ausfahrt 11 keine Straßenlaternen aufweist“, schreibt Redakteur Johannes Krayer. Es sei dort nachts stockdunkel.

Die Straße dort führe über einen Zebrastreifen, der Gehweg verlaufe dann parallel zur Autobahnauffahrt, knicke aber plötzlich ab. Läuft eine Person im Dunkeln weiter, landet sie direkt auf der Autobahn.

Für den Mann aus Nordhessen kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle in Mallorca. © Mallorca Zeitung

Im Gegensatz zur Ein- und Ausfahrt 11 seien die meisten Autobahn-Anschlussstellen auf Mallorca beleuchtet, sagt Krayer. An dieser Stelle gebe es weder ein Warnschild, ein Gitter oder sonstige Sperre. „Wenn es dunkel ist, der Fußgänger nicht ortskundig und vielleicht noch alkoholisiert, wundert es mich nicht, dass es dort zu Unfällen kommt.“

Mann aus Nordhessen stirbt auf Mallorca: Freunde verloren ihn in der Nacht aus den Augen

Nach Informationen der mallorquinischen Zeitung war der junge Hesse gemeinsam mit einem Freund in einem Hotel in Cala Ratjada an der Ostküste abgestiegen – rund 60 Kilometer vom Unfallort entfernt. Für diesen Tag hatten beide einen Ausflug an den Ballermann geplant, im Lauf der Nacht verloren sie sich aus den Augen.

Der Ort ist offenbar Unfallschwerpunkt: Es sei nicht das erste Mal, dass es an dieser Stelle zu einem solchen Unglück gekommen ist, berichtet Krayer. Immer wieder werden zumeist junge Urlauber, die stark alkoholisiert sind, an der Aus- und Einfahrt Nummer 11 von Autos erfasst und kommen dabei ums Leben. Fast auf den Tag genau vor sieben Jahren starb ein 23-jähriger Deutscher. In den beiden Jahren zuvor kamen auf der Autobahn rund um die Playa de Palma vier weitere deutsche Urlauber um, die beim Überqueren der Fahrbahn überrollt wurden.

Mit Tim V. war ein engagierter Fußballer in seiner Heimatgemeinde und machte im vergangenen Jahr sein Abitur an der Geschwister-Scholl-Schule in Melsungen. (Damai Dewert)

