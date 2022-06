»Mit dem Hund dürfen sie hier nicht rein«: Mann wird wegen Assitenzhund angefeindet

Denny Büttner ist auf seinen Assistenzhund Carlo angewiesen. Bei Karen Schulz in der Buchhandlung »Das Buch« ist das kein Problem. »In anderen Geschäften leider schon«, bedauert er. © Patrick Eickhoff

Denny Büttner ist auf seinen Assistenzhund angewiesen. Carlo holt ihn aus Depressionen, gibt ihm ein starkes Gefühl von Sicherheit. Doch sie sehen sich in vielen Geschäften großem Unverständnis ausgesetzt.

Bad Vilbel – Es herrscht wieder Leben auf der Frankfurter Straße. Die Geschäfte und Cafés sind an diesem Morgen gut besucht. Radfahrer, Autofahrer, Schülerinnen und Schüler. Für Denny Büttner ist dieser Trubel manchmal zu viel. Der 46-Jährige steht mit seinem Assistenzhund Carlo in der Buchhandlung »Das Buch«. Die Leine hat er fest in der Hand. Carlo die Tür fest im Blick. Der Goldendoodle F1b - eine Mischung aus reinrassigen Pudeln und Golden Retrievern - weicht seinem Herrchen nicht von der Seite. »Ohne ihn würde ich das gar nicht mehr schaffen.«

Im Laden von Karen Schulz kann Denny Büttner sich umschauen. Der Hund ist für die Ladenbesitzerin kein Problem. »Das ist vollkommen okay bei uns. Außerdem hat er gemeinsam mit seiner Frau am Anfang sogar gefragt«, sagt sie. Solche Erfahrungen macht der 46-Jährige leider nicht überall. Supermarkt, Zahnarzt, Klamottenläden, wie fnp.de berichtet.

Bad Vilbel: Mit Assistenzhund „dürfen sie hier nicht rein“

Die erste Reaktion sei immer gleich: »Mit dem Hund dürfen sie hier nicht rein.« Diese Gespräche verunsichern Denny Büttner. »Sie bringen mich aus dem Alltag. Ich habe Angst, einen Rückfall zu erleiden.« Für den 46-Jährigen bedeutet das: Lähmung, Spastik, Sprachverlust. Er leidet außerdem an Apathie und schweren Depressionen. »Deshalb brauche ich Carlo.«

Es war eine Woche vor sieben Jahren, die das Leben des Bad Vilbelers von heute auf morgen auf den Kopf stellte. Der U- und Straßenbahnfahrer lebte, wie er selbst sagt, »ein normales Leben«. Hin- und wieder plagen ihn Rückenschmerzen. »Die wurden mit der Zeit stärker.« Die Schmerzmittel schlagen nicht mehr an. Es folgt der große Schock. »Ich war sieben Tage querschnittsgelähmt und die Ärzte wussten nicht wieso. Sie haben einen Schlaganfall vermutet, doch der war es nicht. Meiner Frau haben sie gesagt, es würde nicht gut aussehen.« Nach sieben Tagen »in der Geschlossenen« steht Büttner auf und spürt den kalten Boden unter den Füßen. »Ich konnte es selbst kaum glauben.« Die Diagnose? Der Kopf. »Ich habe in meinem Berufsleben acht sogenannte Personenschäden miterlebt. Das war zu viel.«

Bad Vilbel: Anfeindungen im Supermarkt wegen Assistenzhund

Seit dieser Woche ist für Büttner nichts mehr wie es war. Er wird als »nicht mehr arbeitsfähig« eingeschätzt. Die Krankheiten bestimmen seinen Alltag. »Ich habe mit meiner Frau schnell geschaut, welche Möglichkeiten es gibt, mich wieder lebensfähig zu machen.« Die Wahl fällt auf einen Assistenzhund - obwohl er allergisch auf Hundehaare ist. »Carlos Rasse haart nicht. Darauf haben wir extra geachtet.« Die Kosten für Carlo hat die Berufsgenossenschaft übernommen - auch dank »Hajo Prassels ehrenamtlicher Beratung«.

Seit einigen Jahren ist der Hund aus dem Leben des Bad Vilbelers nicht mehr wegzudenken. »Seit er da ist, habe ich im Schlaf, in dem ich oft Szenen von damals erlebe, nicht mehr erbrochen. Er macht mich nachts wach, wenn er merkt, es stimmt etwas nicht. Er holt mich zuverlässig aus Dissoziationen und warnt mich, bevor ich ohnmächtig werde, dass ich Zeit habe, meinen Kreislauf zu stabilisieren.«

Bad Vilbel: Assistenzhund „macht Arbeit, die sonst drei Pflegekräfte machen müssten«

Auch in der Öffentlichkeit bietet er Sicherheit und Halt. »Sonst würde ich vermutlich auf die Straße laufen.« Carlo tröstet bei Depressionen und passt auf seinen Besitzer auf. »Er macht die Arbeit, die sonst drei Pflegekräfte den ganzen Tag über machen müssten.«

Umso schlimmer sind für Büttner die Reaktionen auf seinen Carlo. »Im Supermarkt werde ich angefeindet, dass es Tierquälerei sei.« Eine Frau habe den Hund von der Leine gemacht und wollte ihn »befreien«. Andere treten gar nach dem Vierbeiner. Büttner betont: »Für mich ist der normale Alltag schon schwer genug. So etwas wirft mich immer wieder zurück.«

Den Vorwurf, dass Carlo kein »normaler Hund« mehr sei, entkräftet er. »Natürlich spielt Carlo, geht Gassi und macht alle Dinge, die andere Hunde auch machen. Für mich ist er allerdings viel mehr.«

Bad Vilbel: Mann mit Assistenzhund wünscht sich faiern Umgang

Denny Büttner würde sich mehr Offenheit und einen fairen Umgang in vielen Läden wünschen. »Es geht ja mit der ersten Reaktion los. Obwohl es gesetzlich erlaubt ist, werde ich oft angefahren, was ich mir rausnehmen würde. Das finde ich sehr schade.« Der Assistenzhund sei schließlich trainiert und auch geprüft. »Die Prüfung müssen wir alle paar Jahre wiederholen.«

Karen Schulz ergänzt: »An der Weste ist ein Ausweis befestigt. Herr Büttner schildert seine Situation ausführlich. Im Internet gibt es Videos und Kampagnen, die sehr deutlich machen, dass der Hund eben nicht unhygienisch ist.«

Denny Büttners Assistenzhund hat einen eigenen Instagram-Account. Unter »assistenzhund_carlo« gibt es Bilder aus dem Alltag und von Übungen des Vierbeiners zu sehen. Informationen und Videos zum Thema Assistenzhund gibt es im Internet unter der Adresse www.pfotenpiloten.org. (wpa)