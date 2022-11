Nach Oktoberfest-Auftritt: Jetzt kommt auch das Outfit von Ed Sheeran unter den Hammer

Von: Erik Scharf

Ed Sheeran war im September für drei Konzerte seiner Welttour in Frankfurt zu Gast. Für Schlagzeilen sorgte aber sein Auftritt beim Frankfurter Oktoberfest.

Frankfurt – Jetzt zieht Ed Sheeran komplett blank. Seine drei ausverkauften Konzerte Ende September im Waldstadion in Frankfurt blieben nicht seine einzigen Auftritte in Frankfurt. Ein spontaner Besuch des Sängers beim Frankfurter Oktoberfest landet über Umwege jetzt zum zweiten Mal auf einer Auktionsplattform, wie fnp.de berichtet.

Doch von vorne: Ed Sheeran machte auf seiner Welttournee Ende September Station in Frankfurt. Über ein ganzes Wochenende spielte der Weltstar drei Konzerte im Waldstadion. Die Stimmung war ausgelassen, selbst eine kurze Gewitterunterbrechung machte den zehntausenden Fans nichts aus.

Ed Sheeran auf dem Oktoberfest in Frankfurt. © Enrico Sauda/Frankfurter Oktoberfest/dpa

Maßkrug von Ed Sheeran versteigert – jetzt kommt Outfit unter den Hammer

Doch auch die Besucher beim Frankfurter Oktoberfest erlebten Ed Sheeran hautnah. Das Partygelände war im September direkt neben dem Stadion aufgebaut. Der Weg war also nicht weit. Und so stand Ed Sheeran plötzlich in Lederhose und mit Maßkrug in der Hand am Abend seines zweiten Konzerts auf der Bühne und sorgte für ungläubige Gesichter in der Menge. Erst trällerte er „Perfect“, einen eigenen Song, und feuerte dann gemeinsam mit der Oktoberfestband „Uptownfunk“ von Mark Ronson und „Everybody“ von den Backstreetboys ein Feuerwerk im Festzelt ab.

Der Maßkrug, den Ed Sheeran auf der Bühne leerte, wurde auf ebay Kleinanzeigen vom Veranstalter des Frankfurter Oktoberfestes versteigert. Kurz nach dem Auftritt ging das Glas für 1960 Euro weg. Der Grosse Rat der Frankfurter Karnevalsvereine hatte am Ende der Auktion das höchste Gebot abgegeben.

Ed Sheeran kündigt Auszeit an

Jetzt kommt das komplette Outfit auf Unitedcharity für Kinder in Not unter den Hammer. Bis zum 17. November läuft die Auktion zugunsten der Stiftung. Für Fans des Sängers also eine weitere Möglichkeit, ein Stück Ed Sheeran zu sich nach Hause zu holen.

Der Superstar kündigte zuletzt an, bis 2023 eine Pause einzulegen. Seine Fans hoffen, dass er die Zeit für ein neues Album nutzt. Die jüngste Platte von Ed Sheeran stammt aus dem Jahr 2021. Ein neues Album würde mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer weiteren Tour einhergehen – vielleicht auch in Frankfurt, und vielleicht auch zur Oktoberfestzeit. (esa)