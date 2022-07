Empfang auf dem Römer: Frankfurt feiert DFB-Frauen – Feldmann definitiv nicht dabei

Von: Timur Tinç

Die Stadt gibt den deutschen Fußballerinnen im Kaisersaal und auf dem Römer einen Empfang – unabhängig vom Ausgang des EM-Finals gegen England. Oberbürgermeister Peter Feldmann wird nicht dabei sein.

Frankfurt – Unabhängig vom Ausgang des Fußball-EM-Finales der Frauen am Sonntag zwischen Deutschland und England, wird die Stadt Frankfurt dem DFB-Team einen Empfang bereiten. Die Spielerinnen werden am Montag (01. August) gegen 16 Uhr auf dem Römerberg erwartet und werden nach dem Empfang im Kaisersaal auf den Rathausbalkon gehen.

Beim letzten deutschen EM-Triumph im Jahr 2013 feierten 5000 Menschen das damalige Team um Spielführerin Nadine Angerer, die den Fans den Pokal präsentierte. Franz Beckenbauer ließ sich damals telefonisch in den Römer zuschalten, um den Spielerinnen zu gratulieren, wie fr.de berichtet.

Ein „Pokal-Klau“ wie beim Europa-League-Sieg der Eintracht wird diesmal nicht passieren. Oberbürgermeister Peter Feldmann (rechts) wird nicht da sein. © dpa

Fußball-Europameisterschaft: Balkon bei Empfang in Frankfurt ausschließlich dem DFB-Team vorbehalten

Beckenbauer wird auch diesmal nicht vor Ort sein, genauso wenig wie Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD). Sportdezernent Mike Josef (SPD) wird das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg empfangen. Feldmann wird bis zum Ende der Sommerpause keine Termine im Kaisersaal oder in der Paulskirche wahrnehmen. Am 6. November steht das Abwahlverfahren an.

Beim Europa-League-Triumph von Eintracht Frankfurt war Feldmann in die Schlagzeilen geraten, weil er Trainer Oliver Glasner und Kapitän Sebastian Rode den Pokal aus der Hand genommen hatte, um ihn feixend in den Kaisersaal zu tragen. Die Stadt teilte außerdem in ihrer Einladung mit, dass „der Zugang zum Rathaus-Balkon ausschließlich dem DFB-Team vorbehalten“ ist. Auch auf dem Balkon hatte sich Feldmann in den Vordergrund gedrängelt, während die Eintracht-Verantwortlichen im Römer bleiben mussten. (Timur Tinc)

Das Finale der Fußball-Europameisterschaft zwischen Deutschland und England am Sonntag (31. Juli) wird im Frankfurter Waldstadion bei einem Public Viewing übertragen.