Mann will Elfjährige in sein Auto ziehen: Zeugensuche nach versuchter Freiheitsberaubung

Von: Caspar Felix Hoffmann

Ein unbekannter Mann versucht in Frankfurt-Sachsenhausen ein 11-jähriges Mädchen zu seinem Auto zu zerren. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Frankfurt – Ein unbekannter Mann hat am Dienstag (28. Februar) im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen versucht, ein 11-jähriges Mädchen seiner Freiheit zu berauben, wie die Polizei am Mittwoch (1. März) mitteilte. Die Tat ereignete sich der Mitteilung zufolge gegen 7.30 Uhr in der Brückenstraße, Ecke Gutzkowstraße, in Höhe des dortigen Spielplatzes, wie fnp.de berichtet.

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiautos. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Täterbeschreibung und Zeugenaufruf Täterbeschreibung: männlich, 25-35 Jahre alt, schwarzer Vollbart, bekleidet mit schwarzer Wintermütze und schwarzer/dunkelblauer Winterjacke, sprach Hochdeutsch mit tiefer Stimme. Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise auf den Tatverdächtigen, das Auto und/oder den Ablauf der Tat geben können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter der Telefonnummer (069) 755-51299 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Versuchte Freiheitsberaubung in Frankfurt: Unbekannter packt 11-jähriges Mädchen

Laut Polizeiangaben war das Mädchen zu Fuß auf dem Weg zur Schule unterwegs, als ein ihr unbekannter Mann mit seinem Auto neben ihr anhielt. Der Unbekannte stieg aus dem Auto aus und fragte die Schülerin nach dem Weg zum Südbahnhof. Nachdem das Kind geantwortet hatte, packte der Verdächtige die 11-Jährige und versuchte, sie in das Auto zu ziehen. Das Mädchen konnte sich jedoch losreißen und flüchtete. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Ermittlungen dauern an.

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage erklärte, regelt Paragraf 239 des Strafgesetzbuches den Straftatbestand der Freiheitsberaubung. Umgangssprachlich werde dies aber auch oft als Entführung bezeichnet. (cas)