„Warnstufe Extreme Gefahr“: Giftstoff in Frankfurter Industriepark ausgetreten

Von: Jonas Raab

Die weißen Rauchschwaden, die auf diesem Bild über den Industrieanlagen im Industriepark Höchst aufsteigen, sind unbedenklich. Doch jetzt ist dort ein Giftstoff ausgetreten. © picture alliance/dpa | Arne Dedert

Im Frankfurter Industriepark Höchst ist „rauchende Schwefelsäure“ ausgetreten. Anwohner werden gebeten, in ihren Häusern zu bleiben. Einsatzkräfte sind vor Ort.

Update vom 2. Februar, 19.21 Uhr: Gute Nachrichten aus dem Industriepark Höchst: Die Krisenlage ist beendet, der Giftstoffaustritt auf dem Betriebsgelände der Firma Grillo gestoppt. Am Mittwochabend (2. Februar) gab auch die Feuerwehr Frankfurt via Twitter Entwarnung. Alle Warnhinweise wurden aufgehoben. Mit einer Gesundheitsgefährdung sei nicht zu rechnen.

Giftstoff-Leck in Frankfurter Industriepark Höchst klafft stundenlang offen - „Warnstufe Extreme Gefahr“

Update vom 2. Februar, 16.55 Uhr: Mehr als drei Stunden nach dem Unfall im Frankfurter Industriepark Höchst ist der Giftstoff-Austritt immer noch nicht endgültig gestoppt. „Die Werkfeuerwehr ist noch damit beschäftigt, die Austrittsstelle abzudichten. Daher werden die Warnungen innerhalb und außerhalb des Industrieparks vorerst noch vorsorglich aufrechterhalten“, teilte die Firma mit. Laut Feuerwehr Frankfurt konnten bis zum jetzigen Zeitpunkt außerhalb des Industrieparks keine gefährlichen Stoffe festgestellt werden.

Erstmeldung vom 2. Februar: Frankfurt am Main – Ein Giftstoff namens Oleum ist aus dem Frankfurter Industriepark Höchst ausgetreten. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurden die Anwohner der angrenzenden Stadtgebiete am Mittwochmittag (2. Februar) mit Sirenen gewarnt. Einsatzkräfte sind vor Ort, um Messungen an verschiedenen Orten durchzuführen und die Ausbreitung zu stoppen.

Gefährlicher Giftstoff in Frankfurt ausgetreten - Industriepark Höchst erklärt, wer betroffen ist

Oleum wird auch als „rauchende Schwefelsäure“ bezeichnet. Laut Industriepark trat der Stoff gegen 13.30 Uhr bei einem Betrieb für Schwefel- und Zinkchemie aus. Oleum verursacht bei direktem Kontakt schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Auch die Atemwege reizt der Giftstoff. Außerdem könne der Stoff die Atemwege reizen. Der Industriepark erklärt in einer Mitteilung, wer betroffen ist und wie man sich verhalten soll.

„Betroffen sind Schwanheim und Kelsterbach“, erklärt der Industriepark Höchst. „Bleiben Sie in Ihren Wohnungen! Schließen Sie Fenster & Türen!“, informierte der Industriepark die Anwohner weiter. „Bitte in Gebäude gehen, Kinder ins Haus rufen, Fenster/Türen schließen, Lüftungs-/Klimageräte abschalten, Radio an!“

Einsatzfahrzeuge am Industriepark in Frankfurt-Höchst. Dort ist der Gefahrstoff Oleum ausgetreten. © picture alliance/dpa/5vision Media | --

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat die „Warnstufe Extreme Gefahr“ im Bereich der Stadt Kelsterbach ausgesprochen. Wie der Industriepark Höchst mitteilt, schlage die Werksfeuerwehr die ausgetretenen Stoffe derzeit mit einem Wasserschleier nieder. Das angefallene Niederschlagswasser werde aufgefangen und untersucht. Erste Messungen sollen bisher alle „unterhalb der Nachweisgrenze“ gelegen haben*, wie fnp.de berichtet.

Oleum im Frankfurter Industriepark Höchst ausgetreten - der Vorfall hat eine Vorgeschichte

Wie fnp.de weiter berichtet, ist das giftige Oleum um 13.24 Uhr in einem Betrieb der Firma Grillo ausgetreten. Demnach ist es nicht das erste Mal, dass es zu einem kritischen Vorfall kam, in dem die Firma verwickelt ist. Im Mai 2015 wurde ein Mitarbeiter bei einem Chemieunfall im Industriepark Höchst schwerverletzt*. Der Grund damals: Austritt von Oleum. (dpa/jo) *fnp.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA