Jugendgruppen gehen in Einkaufszentrum aufeinander los: Auch Rettungskräfte angegriffen

Von: Lucas Maier

In Frankfurt gehen zwei Jugendgruppen aufeinander los, dabei wird auch Reizgas versprüht. Auf den zur Hilfe eilenden Rettungswagen hagelt es Flaschen.

Frankfurt - Die Angriffe auf Sanitäter und Feuerwehrkräfte in der Silvesternacht haben deutschlandweit für Empörung gesorgt. Am Rande einer Auseinandersetzung in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt von Frankfurt wurden am Freitagabend (17. Februar) erneut Rettungskräfte mit Flaschen attackiert, wie die Polizei mitteilt.

Zuvor waren in dem Shoppingcenter auf der Zeil zwei Jugendgruppen aufeinander losgegangen. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, ist derzeit noch vollkommen unklar, berichtet fnp.de.

Angriff in Frankfurt: Jugendlicher versprüht Reizgas - dann hagelt es Flaschen auf Rettungswagen

Einer der Jugendliche versprühte in Laufe der Auseinandersetzung Reizgas, wodurch mehrere Personen Augenreizungen erlitten. Um die Verletzten zu behandeln, kamen Rettungskräfte an den Ort des Geschehens.

Frankfurt: Flaschenwürfe auf Rettungswagen führen zur Festnahme. (Symbolbild) © bodenseebilder/IMAGO-Images

Aus dem vierten Stock soll dann ein Jugendlicher den Rettungswagen mit Flaschen beworfen haben. Die Polizeibeamten, welche eigentlich nach dem Mann fahndeten, der das Reizgas versprüht hatte, nahmen den 19-Jährigen mutmaßlichen Flaschenwerfer fest. Verletzt wurde durch die Flaschenwürfe niemand, wie die Polizei schreibt.

Frankfurt: Polizei spricht von Widerstand bei Festnahme

Da der festgenommene Jugendliche Widerstand gegen seine Festnahme geleistet haben soll, erwartet ihn nun auch ein Verfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Zudem wird er sich wegen des Verdachtes des Flaschenwurfs auf den Rettungswagen verantworten müssen, wie es in der Mitteilung heißt.

Die Ermittlung rund um die Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppen dauern noch an. Ebenso wird der Reizgasangriff von der Polizei weiter untersucht, wie es heißt. (Lucas Maier)