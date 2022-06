Mann beißt im Zoo zu: Drei Polizisten verletzt

Von: Lucas Maier

Der Frankfurter Zoo. © Imago

Ein Zoo-Besucher löst einen Streit aus. Am Ende muss er in ein Krankenhaus. Drei Beamte werden dabei verletzt.

Frankfurt – Im Zoo Frankfurt bricht ein Streit zwischen zwei Männern aus. Die Mitarbeiter verständigen die Polizei, dann eskaliert die Lage. Am Samstag (11. Juni) kam es gegen 15.30 Uhr zwischen einem 41-jährigen und

einem 28-jährigen Mann zu einer verbalen Auseinandersetzung, wie die Polizei mitteilte. Als die Polizei eintraf, wehrte sich der jüngere der beiden gegen eine Kontrolle, wie fnp.de berichtet.

Zoo Frankfurt: Bisse und Tritte verletzten drei Beamte

Der junge Mann versuchte den Beamten der Polizei, seinen Personalausweis wieder abzunehmen. Dabei griff er die Beamten im Zoo Frankfurt laut deren Darstellung, mit Tritten und Bissen an. Schlussendlich konnte der Mann jedoch überwältigt und fixiert werden. Nachdem er angab, dehydriert zu sein und seine Medikamente nicht genommen zu haben, wurde er mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht, so die Polizei.

Zwei der Beamten wurden durch Bisse leicht verletzt, ein weiterer zog sich Schürfwunden zu. Nach aktuellem Erkenntnisstand fing der 28 Jahre alte Mann aus „nichtigen“ Gründen den Streit mit dem 41-jährigen an.

