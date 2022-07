Mann verprügelt und ausgeraubt: Wer erkennt diese Verdächtigen?

Mit diesem Fahndungsplakat sucht die Polizei Frankfurt nach zwei mutmaßlichen Räubern. © Polizei Frankfurt

Die Frankfurter Polizei sucht mit einem Fahndungsplakat öffentlich nach zwei jungen Männern. Sie sollen für einen Angriff am Griesheimer Mainufer verantwortlich sein.

Frankfurt - Nach einem brutalen Raub im Juni in Frankfurt hat die Polizei jetzt die Phantombilder zweier Tatverdächtiger veröffentlicht. Die Abgebildeten sollen Teil einer Gruppe gewesen sein, die am Abend des 9. Juni am Griesheimer Mainufer einen Mann zusammengeschlagen und ihm sein Smartphone gestohlen hat, wie fnp.de berichtet.

Laut Frankfurter Polizei saß der Mann an besagtem Donnerstagabend gegen 22.40 Uhr auf einer Bank in Höhe der Stroofstraße 16a, als sich ihm „laut lärmend“ etwa sieben bis zehn Jugendliche näherten. Das spätere Opfer habe die Gruppe daraufhin gebeten, etwas leiser zu sein. Kurz darauf eskalierte die Situation.

Raub in Frankfurt: Jugendliche treten Mann zusammen

Erst soll der 16- bis 17-Jährige, der auf dem linken Phantombild zu sehen ist, den Mann bedroht haben. Dann habe einer seiner Begleiter dem Geschädigten ins Gesicht geschlagen, hieß es im Polizeibericht. Der zweite Beschuldigte ist in der rechten Grafik abgebildet und soll zwischen 21 und 23 Jahre alt sein.

Als der Angegriffene zu Boden ging, sollen ihn mehrere Jugendliche aus der Gruppe heraus getreten und ihm schließlich das iPhone gestohlen haben. Jetzt sucht die Frankfurter Kriminalpolizei per öffentlicher Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern und nach Zeugen, die Angaben zu diesen machen können. Erreichbar ist die Kripo unter Tel. 069 - 755 54009.

Einen schnellen Fahndungserfolg erzielte die Polizei jüngst, nachdem ein Schuss in Frankfurt aus einem Auto heraus gefallen war. Ein Beobachter hatte sich das Kennzeichen gemerkt.