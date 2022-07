9-Euro-Ticket: Frau bekommt kein Geld zurück – weil sie keine E-Mail-Adresse hat

Von: Thomas J. Schmidt

Menschen mit Jahreskarten für den ÖPNV sollen für den Gültigkeitszeitraum des 9-Euro-Tickets eigentlich eine Rückerstattung bekommen. Bei einer Rentnerin aus Frankfurt gibt es dabei jedoch Probleme. (Symbolbild) © dpa

Weil sie keine E-Mail-Adresse hat, wird einer Rentnerin aus Frankfurt trotz Jahreskarte die Rückerstattung für das 9-Euro-Ticket verwehrt.

Frankfurt – Wer eine Jahreskarte für den öffentlichen Nahverkehr hat, bekommt anteilig Geld zurück wegen des 9-Euro-Tickets. Das Portal des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) ist dafür seit kurzem freigeschaltet unter 9-euro-ticket-erstattung.rmv.de.

Pech könnte nur haben, wer keinen Internetanschluss und keine E-Mail-Adresse hat. Dies berichtete eine FNP-Leserin: „Die wollen unbedingt eine E-Mail von mir. Aber ich habe keine E-Mail und ich will auch keine mehr.“ Sie habe den Antrag mit ihrem Smartphone gestellt, wie fnp.de berichtet. „Aber viele Senioren haben ja gar kein Smartphone und keinen sonstigen Internetanschluss.“

Kein Geld zurück für das 9-Euro-Ticket: Rentnerin aus Frankfurt braucht E-Mail-Adresse

Die Rentnerin wandte sich an den RMV. Dort beschied man ihr, dass die E-Mail zwingend erforderlich sei. Maximilian Meyer, Sprecher des Verkehrsverbunds, bestätigt dies: „Wir haben die digitale Plattform eingerichtet. Dort läuft alles, einschließlich der Bestätigungsschreiben, elektronisch. Wir brauchen eine E-Mail.“ Kunden wie die Rentnerin seien die Ausnahme. Renate Sterzel, Seniorenbeauftragte der Stadt, sagt: „Ich habe noch von keinen Beschwerden gehört. Trotzdem, wenn es so ist, empfinde ich es als Benachteiligung der Gruppen, die sich nicht an der Digitalisierung beteiligen wollen oder können.“ Es betreffe nicht nur alte Menschen, sondern etwa auch Familien ohne Internetanschluss und Smartphone.

Es gibt jedoch eine Abhilfe, auf die Meyer hinweist: Demnach können die betroffenen Kunden direkt zu der Verkehrsgesellschaft gehen, bei der sie ihre Karte gekauft haben. Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt und die Deutsche Bahn berichten übereinstimmend: Die Schalterbeamten geben nötigenfalls für die Kunden die Daten in das Portal des RMV ein und hinterlegen die E-Mail-Adresse dieses Verkehrsunternehmens.

Frankfurt: Rückerstattung für 9-Euro-Ticket noch bis zum 15. September möglich

Der RMV nimmt bis zum 15. September die Rückerstattungsanträge der Kunden entgegen. Sie erhalten anteilig die zu viel gezahlten Kosten für das Jahresticket. Im Fall unserer Leserin sind dies 740 Euro (Kosten der Jahreskarte) geteilt durch vier (drei Monate).

Laut Prof. Knut Ringat, Geschäftsführer des RMV, sind rund 95.000 Kunden betroffen, weil sie eine Jahreskarte gekauft haben. Um die Rückerstattung muss man sich nicht kümmern, wenn man eine Form des Abonnements hat. Dann erfolgt die Überweisung des zu viel gezahlten Geldes automatisch. (Thomas J. Schmidt)

