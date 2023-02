Betrunkener greift Uber-Fahrer an – Polizei setzt ihn umfassend außer Gefecht

Von: Vincent Büssow

Ein Uber-Passagier in Frankfurt sucht Streit mit seinem Fahrer und der Polizei. Die Beamten wehren sich – auch eine Spuckschutzhaube kommt zum Einsatz.

Frankfurt – Die Polizei hatte am Wochenende mit einem aggressiven Uber-Fahrgast zu kämpfen. Der 31-Jährige war in der Nacht auf Sonntag (26. Februar) auffällig geworden, als er bei der Nutzung des Mitfahrdienstes zunächst Streit mit einer weiteren Passagierin anfing. Die Lage eskalierte so weit, dass mehrere Polizeistreifen hinzugerufen wurden, um den Aggressiven zu überwältigen, wie fnp.de berichtet.

Um kurz nach Mitternacht kam es zu der Auseinandersetzung im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim. Nachdem der 31-jährige Uber-Fahrgast Streit mit seiner Mitfahrerin angefangen hatte, hielt der Fahrer am Straßenrand an. Daraufhin richtete sich die Aggression des Mannes gegen seinen Beförderer. Noch im Fahrzeug schlug er diesem ins Gesicht. Anschließend stieg er aus, öffnete die Fahrertür und trat den Fahrer mehrfach, wie die Polizei Frankfurt mitteilte. Als die Beamten selbst eintrafen, eskalierte die Situation weiter.

Einsatz in Frankfurt: Polizei überwältigt betrunkenem Uber-Fahrgast

Der Mann, der Polizeiangaben zufolge unter starkem Alkoholeinfluss stand, widersetzte sich den Anweisungen der Beamten, beschädigte ein geparktes Fahrzeug durch einen Tritt, beleidigte die Polizisten und spuckte in deren Richtung. Auch das Hinzurufen weiterer Streifen machte offenbar keinen Eindruck auf den Randalierer. Schließlich überwältigte die Polizei den 31-Jährigen, fesselte ihn und zog ihm eine Spuckschutzhaube an – eine Netzmaske, die vor Speichelattacken schützen soll. Der Mann wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen und muss sich nun wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Erst vor Kurzem kam es zu einem Großeinsatz der Polizei in Frankfurt, als ein bewaffneter 46-Jähriger mehrere Personen bedroht haben soll.