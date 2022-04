Stadt macht Restaurant dicht: Mindestens 65 Gäste krank

Von: Florian Dörr

Teilen

Nachdem 65 Gäste innerhalb kürzester Zeit an einer Magen-Darm-Infektion erkranken, schließt die Stadt Frankfurt ein Restaurant.

Frankfurt – Seit dem 3. April sind nach dem Verzehr von Speisen in einem Restaurant in Frankfurt mindestens 65 Menschen an einer Magen-Darm-Infektion erkrankt. Die meisten der Restaurantbesucher sind nach Kenntnis der Stadt Frankfurt inzwischen wieder vollständig genesen. „Von einigen wenigen noch symptomatischen Personen wurden Proben genommen, um die Ursache des Ausbruchs im Labor zu untersuchen“, heißt es. Ergebnisse stehen noch aus, wie fnp.de berichtet.

Die große Frage: Wie konnte es zu den zahlreichen Magen-Darm-Infektionen kommen? Das Restaurant, dessen Name offiziell nicht bekanntgegeben wurde, kontrollierte die Lebensmittelüberwachung des Ordnungsamts routinemäßig zuletzt am 4. April. Beanstandungen gab es hierbei laut Stadt Frankfurt weitestgehend keine. Allerdings: Im Rahmen dieser Kontrolle wurde der Betreiberin des Restaurants das Nutzen einer in den Räumlichkeiten aufgefundenen Gewürzpaste, die in Deutschland nicht verkehrs- und verzehrfähig ist, amtlich untersagt.

Frankfurt: Restaurant seit Mitte April geschlossen

Das betroffene Restaurant in Frankfurt bleibt bis auf weiteres geschlossen. (Symbolbild) © B. Leitner/imago

Nun heißt es bei der Stadt Frankfurt: „Da nicht auszuschließen ist, dass im vorliegenden Fall diese Gewürzpaste benutzt und gegebenenfalls Ursache der Erkrankungen sein könnte, wurde am 21. April eine Probe hiervon in einem Lager des Unternehmens in Dreieich genommen. Die Probe wird derzeit mikrobiologisch untersucht.“ Auch hier liegen noch keine Ergebnisse vor.

Magen-Darm-Erkrankungen in Frankfurter Restaurant: Auch Erdnusssauce unter Verdacht

Ebenfalls unter Verdacht, die zahlreichen Erkrankungen der Restaurant-Gäste in Frankfurt verursacht zu haben, stehen zwei weitere Lebensmittel. So wurden auch von einer möglicherweise in Frage kommenden Erdnusssauce sowie eines Hähnchenpulvers werden aktuell Proben gezogen, die anschließend untersucht werden.

Das betroffene Restaurant in Frankfurt bleibt bis auf Weiteres geschlossen. (fd)

Erst vor einigen Tagen wurde ein Lebensmittel-Skandal in Hessen öffentlich. Wegen Hygienemängeln in einem Betrieb sollen vier Menschen in einem Krankenhaus erkrankt sein. Einer von ihnen starb. Die Ursache: keimbelastetes Essen.