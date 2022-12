Mann in Frankfurt auf offener Straße erschossen – Tatverdächtiger seit Stunden auf der Flucht

Von: Momir Takac

In Frankfurt am Main wird auf offener Straße ein Mann erschossen. Eine eingeleitete Fahndung nach einem Tatverdächtigen blieb bislang erfolglos.

Frankfurt am Main - Die Polizei in Frankfurt sucht nach einem Mann, der im Verdacht steht, am Montagabend (12. Dezember) im Stadtteil Rödelheim einen 56-Jährigen erschossen zu haben. „Wir arbeiten auf Hochtouren“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen.

Tödliche Schüsse in Frankfurt: Tatverdächtiger noch immer flüchtig

Einsatzkräfte suchten die ganze Nacht nach einem Tatverdächtigen - auch mithilfe eines Spezialeinsatzkommandos (SEK). Bislang führte die Suche jedoch nicht zum erhofften Erfolg. Vor einer Woche hatte es ein Tötungsdelikt im benachbarten Stadtteil Hausen gegeben. Ob die Tat in Rödelheim damit zusammenhängt, war nicht klar, berichtete fr.de.

Anwohner hatte am Montagabend zwischen 20 und 21 Uhr Schüsse im Bereich des Hausener Wegs und der Schmittener Straße vernommen. Kurz darauf fanden sie einen Mann verletzt auf dem Gehweg vor und wählten den Notruf. „Man hat noch versucht, Erste Hilfe zu leisten, aber die Person ist hier noch vor Ort auf der Straße gestorben“, sagte der Polizeisprecher.

Frankfurt-Rödelheim: Clan an tödlichen Schüssen beteiligt?

Die Polizei sperrte den Tatort im Frankfurter Stadtteil Rödelheim weiträumig ab und leitete eine Fahndung ein, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war. Die U-Bahn-Haltestelle Hausener Weg war am Abend ebenfalls gesperrt worden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe laut dem Sprecher nicht.

In Frankfurt wächst unterdessen die Sorge, dass die Tat im Zusammenhang mit Clans steht. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, soll sich eine türkische Großfamilie in Rödelheim zurückgezogen haben. Mitglieder der Familie sollen vor Kurzem auch an einer Schießerei im Frankfurter Allerheiligenviertel beteiligt gewesen sein. Vor drei Monaten hatte es tödliche Schüsse in einer Offenbacher Bar gegeben. (mt)