Mann wird von Straßenbahn erfasst und verliert Bein

Nach einem Bahn-Unglück in Frankfurt schwebt ein 52-Jähriger in Lebensgefahr. Ein Straßenbahn hatte ihm ein Bein abgerissen.

Frankfurt – Schweres Bahn-Unglück in der Nacht zum Mittwoch (11. Mai) in Frankfurt: An der Hanauer Landstraße stürzte nach bisherigen Informationen ein Mann ins Gleisbett, dort wurde er von einer heranfahrenden Straßenbahn erfasst.

Laut Polizei Frankfurt wurde dem 52-Jährigen von der Bahn ein Bein abgetrennt. Nach dem Bahn-Unglück wurde er direkt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Morgen schwebte er jedoch weiterhin in Lebensgefahr.

Nach dem Bahn-Unglück in Frankfurt geht die Polizei von einem Unfall aus. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Unglück mit Straßenbahn in Frankfurt: Polizei geht von Unfall aus

Auf den Bahnverkehr hatte der Vorfall, der sich gegen 1.15 Uhr ereignete, keine Auswirkungen. Die Ermittlungen laufen, bisher geht die Polizei Frankfurt von einem Unfall aus.

Erst im vergangenen Dezember wurde ein 19-Jähriger in Frankfurt von einer S-Bahn erfasst. Die Hintergründe waren bis zuletzt unklar. (dpa)