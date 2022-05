Schwerer Unfall: Auto zwischen U-Bahn und Pfosten eingeklemmt - Mehrere Verletzte

Von: Florian Dörr

Bei einem Unfall in Frankfurt am Main wird ein Auto zwischen einer U-Bahn und einem Pfosten eingeklemmt. Mehrere Menschen werden verletzt.

Frankfurt - Bei einem Unfall am Mittwochabend (25. Mai) nahe dem Campus Riedberg in Frankfurt am Main wurde ein Auto zwischen einer U-Bahn und einem Pfosten eingeklemmt, wie fnp.de berichtet. Dabei sind nach ersten Angaben der Polizei mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr sei die U-Bahn entgleist in der Folge entgleist und musste wieder auf die Schienen gehoben werden. Noch sei nicht bekannt, wie das Fahrzeug von der Fahrbahn abkommen und auf die Schienen geraten konnte.

Bei einem Unfall in Frankfurt am Main wird ein Auto zwischen einer U-Bahn und einem Pfosten eingeklemmt. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. (Symbolbild) © Lino Mirgeler

Unfall am Uni-Campus Riedberg in Frankfurt: Auto zwischen U-Bahn eingeklemmt

Im Wagen saßen demnach zwei Frauen. Beide wurden eingeklemmt und seien dann von Rettungskräften befreit worden. Sie wurden von einer Rettungswagen-Besatzung versorgt. Zwei Insassen in der U-Bahn seien bei dem Unfall am Uni-Campus Riedberg in Frankfurt leicht verletzt worden. Eine Person wurde laut der Feuerwehr Frankfurt von Rettungskräften vor Ort versorgt. (dpa)

