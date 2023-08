Drama in berüchtigtem See: Taucherin stirbt bei Lehrgang

Von: Erik Scharf

Ein Taucher im Kreidesee beim Hemmoor. Eine Frau aus Hessen ist bei einem Lehrgang ums Leben gekommen. (Archivfoto) © ETfoto/Imago

Im niedersächsischen Kreidesee kommt es zu einem tödlichen Tauchunfall. Eine Frau aus Hessen verliert ihr Leben während eines Lehrgangs.

Hemmoor/Darmstadt – Traurige Nachricht aus Niedersachsen: Bei einem Tauchkurs im Kreidesee (Kreis Cuxhaven) hat eine Frau aus Hessen ihr Leben verloren. Die 30-Jährige erlitt in etwa 35 Metern Tiefe unerwartete Komplikationen, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Einer der beiden Tauchlehrer, die anwesend waren, stieg mit ihr auf eine Tiefe von zehn Metern auf.

Trotz des Aufstiegs verbesserte sich der Zustand der Frau nicht. Daraufhin initiierte der Tauchlehrer einen Notaufstieg zur Wasseroberfläche. Am Ufer versuchten Augenzeugen und herbeigerufene Rettungskräfte, die Frau aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg wiederzubeleben. Leider verstarb sie noch am Samstag (5. August) am Unglücksort.

Hessin stirbt beim Tauchen – bereits mehrere Unfälle im Kreidesee

Die genaue Ursache der Komplikationen unter Wasser bleibt bisher unklar, so die Polizei. Die Verstorbene war Mitglied einer Tauchergruppe von fünf Personen, darunter zwei Tauchlehrer. Im Kreidesee, der bis zu 60 Meter tief ist, hat es bereits mehrere Tauchunfälle gegeben. Im letzten Jahr starb beispielsweise ein 50-jähriger Mann während eines Tauchgangs mit seiner Frau, als auch er Probleme bekam.

Die ehemalige Kreidegrube ist wegen ihrer klaren Sichtverhältnisse bei Tauchern sehr beliebt. Unter Wasser lassen sich noch Überreste eines alten Tagebaus, wie Gebäude, Straßen oder Laternen, erkennen. Bis in die 1970er Jahre wurde hier Kreide für die Zementproduktion abgebaut. (esa)

