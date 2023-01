Spaziergänger findet Leiche einer Frau: War es ein Gewaltverbrechen?

Von: Sebastian Richter, Florian Dörr

Im Main-Kinzig-Kreis entdeckt ein Spaziergänger die Leiche einer Frau. Die Hintergründe ihres Todes und ihre Identität geben Rätsel auf.

Update vom Montag, 9. Januar, 12.06 Uhr: Nach dem Fund einer weiblichen Leiche in einem Waldstück bei Biebergemünd (Main-Kinzig-Kreis) laufen die Ermittlungen zur Identität und Todesursache weiter. Die Leiche habe länger in dem Waldstück gelegen, was die Ermittlungen erschwere, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hanau am Montag mit. Auch ob die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, ist demnach noch unklar, berichet op-online.de.

Ein Spaziergänger hatte den Leichnam am Silvestertag gefunden. Die Kriminalpolizei richtete eine Arbeitsgruppe ein.

Ob der Fall in Verbindung zu einer seit Ende September 2022 vermissten Frau steht, ist laut Staatsanwaltschaft derzeit nicht auszuschließen und wird geprüft. Eine 70 Jahre alte Patientin war nach einem mutmaßlichen Spaziergang nicht wieder in eine Rehaklinik in Bad Orb zurückgekehrt, in der sie behandelt wurde. Nach ihrem Verschwinden hatte die Polizei einen Unglücksfall nicht ausgeschlossen.

Tote Frau im Main-Kinzig-Kreis gefunden: Identität nach einer Woche immer noch unbekannt

Erstmeldung vom Freitag, 6. Januar, 8.12 Uhr: In Biebergemünd ist eine weibliche Leiche aufgetaucht. Bereits vergangenen Samstag (31. Dezember) hatte ein Spaziergänger die tote Frau der Polizei gemeldet. Auch knapp eine Woche später sind sowohl die Todesursache als auch die Identität der Toten ungeklärt, wie die Kriminalpolizei Gelnhausen und die Staatsanwaltschaft Hanau berichten.

Um herauszufinden, wer die Tote ist, hat die Kriminalpolizei Gelnhausen eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Vor Ort werden umfangreich Beweise gesichert, heißt es in der Mitteilung.

Die Frau wurde gegen 14.30 Uhr in einem Waldstück nördlich des Ortsteils Bieber gefunden. Die Ermittlungen dauern an. (spr)

