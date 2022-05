Nach Streit: Polizei entdeckt Leiche in der Innenstadt

Von: Florian Dörr

Großer Polizeieinsatz in Fulda: In einem Wohnhaus an der Weserstraße am Montag (2. Mai) wurde eine Leiche gefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Fulda - Nach einer Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in Fulda ist nach Informationen der dpa am Montag (2. Mai) eine Leiche gefunden worden. Der herbeigerufene Rettungsdienst habe an der Weserstraße nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Zuvor war die Polizei von Zeugen wegen Streitigkeiten in das Wohnhaus gerufen worden, wie hna.de berichtet.

Der Bereich um das Haus an der Weserstraße in Fulda sei zunächst weiträumig abgesperrt worden, wie die Polizei am Mittag mitteilte. Zusammen mit der Fuldaer Staatsanwaltschaft habe die Kriminalpolizei die Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Tötungsdelikt aufgenommen, sagte der Sprecher.

Leichenfund in Fulda: Polizei sperrt Bereich um Weserstraße großräumig ab

Ein 26-jähriger Tatverdächtiger wurde bereits im Stadtgebiet von Fulda festgenommen.

Nach dem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Fulda hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. (Symbolbild) © Udo Herrmann/Imago

Die Ermittlungen vor Ort in Fulda dauern an: Die Polizei ist mit Spurensuche und -sicherung sowie der Befragung von Zeugen beschäftigt. Es würden weiterhin Zeugen gesucht. Wie genau der Mann zu Tode kam, stand zunächst nicht fest. Auch die Hintergründe und näheren Umstände der Auseinandersetzung seien noch nicht bekannt. (fd/dpa)

In vergangenen Jahr wurde ebenfalls eine Leiche in Fulda gefunden. Damals konnten Ermittler einen Verdächtigen in Nordrhein-Westfalen festnehmen.