Giftköder-Alarm in Park: Vier Hunde bereits gestorben

In Frankfurt sind mehrere Hunde vergiftet worden. Einige der Tiere sind bereits verstorben. Die Polizei ermittelt.

Frankfurt – Traurige Nachrichten aus Frankfurt: Am Freitagmorgen (16. September) sind insgesamt vier Hunde in der Tierklinik Kalbach verstorben. Die Tiere hatten zuvor Giftköder gefressen, wie die Polizei schreibt.

Insgesamt sind der Polizei bisher neun Hunde mit Vergiftungen bekannt. Alle Vierbeiner wurden im Bereich des Bonifatiusparks Opfer der Giftköder. Bisher sind vier von ihnen an der Vergiftung gestorben, berichtet fnp.de.

Tote Hunde in Frankfurt: Polizei weiterhin auf der Suche nach Ursprung der Giftköder

Nachdem die Hunde in die Klinik eingeliefert wurden, leitete die Polizei Ermittlungen ein. In dem Bereich des Parks wurden in der Folge mehrere mutmaßliche Giftköder sichergestellt, wie die Polizei schreibt.

Hunde in Frankfurt in Gefahr: Bereits neun Vierbeiner in Klinik eingeliefert.

Bisher liegen den Ermittlern noch keine Hinweise über den oder die Täter vor. Die Ermittlungen in Frankfurt dauern weiterhin an. (Lucas Maier)

