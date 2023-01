Geldautomat in Bad Homburg gesprengt: Täter flüchtig

Teilen

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Bislang unbekannte Täter haben in der Innenstadt von Bad Homburg einen Geldautomaten gesprengt. Noch sei unklar, wie viel Geld sie erbeutet hätten, teilte die Polizei in Wiesbaden mit. Die Beamten gehen von zwei bis drei Tätern aus. Diese flohen demnach nach der Sprengung in der Nacht zum Mittwoch mit einem Auto. Die Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief bis zum späten Morgen erfolglos.

Bad Homburg - Mehrere Anwohner hatten den Knall gehört und die Polizei alarmiert. Das Gebäude der Bankfiliale wurde beschädigt, die Polizei schätzte den Schaden auf einen Betrag im niedrigen sechsstelligen Bereich. dpa