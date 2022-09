Flugzeug stürzt ab: Ein Mann tot

Von: Alexander Gottschalk, Erik Scharf

Bei einem Flugzeugabsturz in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) ist ein Mensch ums Leben gekommen.

+++ 15.17 Uhr: Die Polizei hat bestätigt, dass bei dem Flugzeugabsturz in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) am Montag (5. September) ein Mensch ums Leben gekommen ist. Der 81 Jahre alte Pilot des Segelflugzeugs sei tot geborgen worden, teilte das Polizeipräsidium Südosthessen am Nachmittag mit. Das Flugzeug stürzte demnach kurz nach 13 Uhr auf dem Flugplatz in Gelnhausen ab, wie op-online.de berichtet.

Wie es zu dem Absturz kommen konnte, ist noch unklar. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung soll nun den genauen Hergang aufklären. Die Hanauer Staatsanwaltschaft und die Kripo Gelnhausen ermitteln vor Ort. Das Flugzeug war nach dem Absturz offenbar in den Baumwipfeln am Flugplatz hängen geblieben, wie Fotos vom Unglücksort belegen.

Ein Flugzeug ist am Flugplatz in Gelnhausen abgestürzt. Teile des Wracks ragen aus dem Geäst. © 5vision.media

Gelnhausen: Letzter Flugzeugabsturz im Juni 2021

Erst im Juni 2021 war in Gelnhausen zuletzt ein Flugzeug abgestürzt. Auch damals startete der Pilot auf dem örtlichen Flugplatz, das Propeller-Fluggerät krachte später in einen Baum an der A66. Die beiden Insassen des Flieger überlebten nicht. Beide Männer galten als erfahrene Piloten.

Erstmeldung vom Montag, 5. September, 14.44 Uhr: Gelnhausen – Auf dem Flugplatz in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) ist es am Montag (5. September) zu einem tragischen Unglück gekommen. Ein Kleinflugzeug stürzte aus bislang ungeklärter Ursache in die Tiefe. Ersten Informationen zufolge soll ein Mensch ums Leben gekommen sein.

Mehr Informationen in Kürze.