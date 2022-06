Tragisches Unglück: Kleinkind stirbt nach Sturz aus Fenster - Polizei nennt Details

Von: Kim Hornickel

Ein Kleinkind wird nach dem Sturz aus einem Fenster in Gelnhausen lebensgefährlich verletzt. Im Krankenhaus erliegt es seinen Verletzungen. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Ein kleines Kind stürzt in Hessen aus einem Fenster. Die Polizei hat jetzt erste Details zu dem Unglück.

Gelnhausen – In Gelnhausen im Main-Kinzig-Kreis (Hessen) ist es zu einem schrecklichen Unfall gekommen. Ein kleines Kind ist aus einem Fenster gestürzt, wie op-online.de berichtet.

Wie die Polizei in Südosthessen auf Anfrage mitteilte, war es am Sonntagnachmittag (19. Juni) gegen 16 Uhr zu dem Unglück gekommen. Im Stadtkern von Gelnhausen sei der kleine Junge aus sieben Metern Höhe gestürzt, so ein Sprecher der Polizei.

Kleinkind stürzt in Gelnhausen (Hessen) aus Fenster: Polizei geht von tödlichem Unfall aus

Obwohl das Kind sofort in ein Krankenhaus gebracht wurde, starb er dort an seinen schweren Verletzungen. Wie die Polizisten erklärten, gehe man derzeit jedoch von einem Unfall aus. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unglück kommen konnte. (kh)

