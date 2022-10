Details zu Flugzeugabsturz in Gießen: Zwei Schwerverletzte bei Landeanflug

Der Pilot wird von der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen, ist aber ansprechbar. © Red

In Gießen stürzt am Freitag (7. Oktober) ein Kleinflugzeug ab. Jetzt laufen Ermittlungen.

Gießen - Verhältnismäßig glimpflich ist am Freitagnachmittag (7. Oktober) der Absturz eines Kleinflugzeuges am Flughafen in Gießen-Lützellinden ausgegangen. Dabei wurden der Pilot und die Copilotin schwer verletzt. Jetzt sind neue Einzelheiten zu dem Fall öffentlichen geworden.

Gegen 16 Uhr kam das Flugzeug beim Landeanflug nach rechts von der Landebahn ab. Der Pilot hielt dagegen, konnte jedoch ein Aufsetzen der Maschine mit einer anschließenden Notlandung auf einem angrenzenden Acker nicht vermeiden. Glücklicherweise geriet das Flugzeug, eine Maule MX7180B, nicht in Brand.

30 Feuerwehreinsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Lützellinden und Allendorf sowie die Berufsfeuerwehr Gießen waren im Einsatz und befreiten den ansprechbaren Piloten, einen 78-Jährigen aus Helsa (Landkreis Kassel), aus der Kabine.

Flugzeugabsturz in Gießen: Verletzter Pilot zum Schockraum geflogen

Mit einem Rettungshubschrauber wurde er mit der Erstdiagnose Polytrauma (Verletzungen am gesamten Körper) zum Schockraum des Universitätsklinikums (UGKM) Gießen-Marburg geflogen. Die Kopilotin, eine 73-Jährige aus Fuldabrück (auch bei Kassel) wurde vom Rettungsdienst in ein Wetzlarer Krankenhaus gefahren.

Da Kraftstoff aus dem Flugzeug ausgelaufen war, wurde die Wasserbehörde verständigt. An der kontaminierten Absturzstelle überprüfte sie, inwieweit Erdreich abgebaggert werden muss. Das verunglückte Flugzeug wurde in einem Hangar auf dem Flugplatzgelände sichergestellt.

Die Bundesstelle Flugunfalluntersuchungen (BSU) wurde eingeschaltet und ermittelt bezüglich der Unfallursache. Die Höhe des Sachschadens an dem Kleinflugzeug konnte noch nicht beziffert werden. (ige)