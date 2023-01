„Größte deutsche TV-Lagerfeuer“: Gießener feiert Premiere als Dschungelcamp-Moderator

Von: Niklas Hecht

Teilen

Auch in diesem Jahr heißt es bei RTL wieder „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. An der Seite von Sonja Zietlow moderiert zum ersten Mal der Gießener Jan Köppen.

Gießen - Noch bevor die erste Folge der diesjährigen Staffel „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ am Freitag (13. Januar) ausgestrahlt wird, steht die „wahre Dschungelkönigin“ für Jan Köppen bereits jetzt fest: seine Co-Moderatorin Sonja Zietlow. Sie mache das schon so lange, dass er sich keine Sorge machen müsse, dass etwas schiefläuft, schwärmte der neue Dschungelcamp-Moderator im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news von seiner RTL-Kollegin. Auch ein paar Tipps habe Zietlow ihm schon gegeben. „Sie hat mir zum Beispiel geraten, einen Tageslicht-Wecker mitzunehmen, damit ich nachts vernünftig aufwache und nicht durch den Handywecker. Ich werde da von ihr sehr nett und mit offenen Armen empfangen.“

Für den aus Gießen stammenden Moderator ist das diesjährige Dschungelcamp eine Premiere. Er ersetzt Daniel Hartwich, der die Show nach dem Tod von Dirk Bach 2012 an der Seite von Zietlow zehn Jahre moderierte und den Posten nun aus familiären Grund abtritt. Der Job als Moderator ist für Köppen jedoch alles andere als neu. In der Vergangenheit stand er bereits bei diversen RTL-Produktionen, wie der Datingshow „Take Me Out“, „Ninja Warrior“ oder dem „RTL-Turmspringen“, vor der Kamera. Inzwischen gilt Köppen beim Kölner Sender als eine Art Allzweckwaffe. Seine ersten Schritte im TV machte der Gießener im Musikfernsehen bei Viva, berichtet giessener-allgemeine.de.

Gießener moderiert Dschungelcamp: „Ich dachte, Tante RTL klopft nie an“

„Ich dachte, Tante RTL klopft nie an und fragt“, kommentierte Köppen seine Nominierung als neuer Co-Moderator scherzhaft in einer Mitteilung des Senders. „Aber mal im Ernst: Ich freue mich wahnsinnig auf ‚IBES‘, das größte deutsche TV-Lagerfeuer“.

Wobei der Gießener beim Reinflattern des Jobangebots durchaus „gezuckt“ und, ob der „Größe der Aufgabe“, kurz überlegt habe, wie er gegenüber spot on news verriet. „Lange habe ich allerdings nicht gebraucht, um mich zu entscheiden. Das Dschungelcamp ist in Deutschland eine der größten Sendungen in diesem Bereich, deshalb war mir die Antwort schnell klar.“

Sorgen über die großen Fußstapfen seines langjährigen Vorgängers macht Köppen sich nicht. Etwaigen Vergleichen versuchte er im Gespräch mit RTL im Vorfeld der neuen Staffel in bewährter Klaus-Wowereit-Manier einen Riegel vorzuschieben: „Natürlich bin ich nicht Daniel und Daniel ist nicht ich und das ist auch gut so.“ Letztlich gehe es bei der Show schließlich um die Kandidaten.

Jan Köppen ist lieber Moderator als Kandidat beim Dschungelcamp 2023 auf RTL. © Schöning/Imago; Eventpress/Imago; Collage: Sabrina Wagner/RUHR24

Dschungelcamp: Känguru-Hoden-Zeit mit Gießener Moderation kann beginnen

Und die sind auch bei der 16. Ausgabe von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wieder namhaft. Neben der Schauspielerin Jana Pallaske, Spielerfrau Claudia Effenberg sowie den Schlagersängern Lucas Cordalis und Markus Mörl hat es auch Schauspieler und Synchronsprecher Martin Semmelrogge trotz verspäteter Ankunft pünktlich zum Staffelstart in den australischen Dschungel geschafft. Die diesjährige Känguru-Hoden-Zeit, inklusive Gießener Moderation, kann beginnen. (nhe)

An der vergangenen Dschungelcamp-Staffel nahm die in Gießen nicht unbekannte Linda Nobat, Model und Ex-Bachelor-Kandidatin, teil. Vor welchen Prüfungen fürchtete sie sich am meisten?