Unvorstellbare Grausamkeiten enthüllt: Mann nach Missbrauch an Tochter in Gießen verurteilt

Von: Alexander Gottschalk

Teilen

Ein 32-Jähriger aus dem Kreis Gießen soll sein Kind jahrelang vergewaltigt haben. Etliche Videos belegen das Grauen. Die Beweise könnten zu einem weiteren Verfahren führen.

Update vom Montag, 16. Mai, 15.49 Uhr: In Gießen ist am Montag (16. Mai) das Urteil gegen einen heute 32 Jahre alten Mann gefallen, der seine Tochter über Jahre immer wieder vergewaltigt haben soll (siehe Erstmeldung vom 10. Mai) Der Mann aus dem Kreis Gießen erhielt eine Gesamtfreiheitsstrafe von elf Jahren. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

Das Landgericht Gießen sah es als erwiesen an, dass der Familienvater seine Tochter zwischen November 2016 und September 2021 in 60 Fällen sexuell missbraucht hat. Bei den ersten Taten war das Kind drei Jahre alt, am Schluss acht. 54 der teils schweren Übergriffe soll der Mann gefilmt haben. Einen Großteil der Vorwürfe räumte der Beschuldigte im Prozess ein, wie giessener-allgemeine.de berichtet.

Kreis Gießen: Missbrauchstäter könnte zweites Verfahren erwarten

„Das hohe Strafmaß soll für potenzielle Täter abschreckend wirken und zeigt, dass sich akribische Ermittlungen bezahlt machen“, teilte der Gießener Staatsanwalt Thomas Hauburger zum Urteil mit. Nach Hinweisen aus dem „engsten familiären Umfeld“ hatte es monatelange, umfangreiche Untersuchungen gegeben.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Fahnder zahlreiche Speichermedien mit Videos, die den Kindesmissbrauch dokumentieren. Die Beweismittel könnten laut der Gießener Staatsanwaltschaft nun zu einem weiteren Verfahren führen: Neben den selbstgedrehten Inhalten befanden sich darauf auch „tausende weitere kinderpornografische Filme und Videos“. Die Auswertung der Dateien dauere an, hieß es.

Die Polizei wertet derzeit tausende Missbrauchsvideos aus, die sich auf Datenträgern eines Mannes aus dem Kreis Gießen fanden. © Arne Dedert/dpa/Archiv

Kindermissbrauchsprozess in Gießen offenbart jahrelanges Martyrium

Erstmeldung vom Dienstag, 10. Mai, 22 Uhr: Gießen - Es sind Vorwürfe, die auch den Zuhörern schwer zusetzen. Ein 32 Jahre alter Mann aus dem Kreis Gießen soll seine Tochter über mehrere Jahre schwer sexuell missbraucht haben. Die Anklageschrift nennt 55 dokumentierte Fälle, insgesamt wurden im bisherigen Verfahren etwa 160 Taten angenommen.

Zwischen November 2016 und September 2021 soll der Vater seine heute neunjährige Tochter immer wieder vergewaltigt haben. Bei der ersten Tat war das Kind gerade einmal drei Jahre alt. Einen Teil der Taten filmte der Angeklagte dabei laut Staatsanwaltschaft mit seinem Smartphone, einer Digitalkamera oder dem Laptop und erstellte damit 59 kinderpornographische Aufnahmen. Um den Missbrauch seiner Tochter »besonders effizient« zu betreiben und dabei unentdeckt zu bleiben, soll sich der Kreis Gießener zudem ein 156-seitiges »Pädophilenhandbuch« aus dem Darknet heruntergeladen haben, so die Anklageschrift.

Kreis Gießen: Badezimmer und Wohnzimmer werden zu Tatorten

Die Tatorte waren das Badezimmer, später auch das Wohnzimmer der Familie. Nach Auflistung in der Anklageschrift zum ersten Prozesstag vor einem Monat holte der Angeklagte dabei seine Tochter nachts aus ihrem Bett, brachte sie ins Bad und vergewaltigte dort das »völlig schlaftrunkene« Kind.

Die Vorwürfe räumte der Angeklagte in Gießen zum größten Teil ein: Neben den 55 dokumentierten Fällen habe es noch einige wenige gegeben, erklärte der 32-Jährige in seiner Einlassung. Das führte dazu, dass am Dienstag (10. Mai) ein großer Teil der Anklagepunkte vorläufig eingestellt wurden. Von den rund 160 vorgeworfenen Taten bleiben 60 bestehen. Die große Zahl der Vorwürfe basiert auf einer Hochrechnung der anzunehmenden Tatvorgänge.

Missbrauchsprozess in Gießen: „Ich hörte zwei Stimmen in meinem Kopf“

Ein Grund für die Taten liegen nach Aussage des Mannes an seinem Drogenkonsum: Die Taten habe er alle unter der Wirkung von Amphetaminen begangen, erklärte er in seiner polizeilichen Vernehmung: »Wenn ich das tue, bin ich nicht ich selbst. Ich kann sehr grausam sein.« Und weiter: »Ich höre zwei Stimmen in meinem Kopf. Die eine sagt, ich soll das meinem Kind antun, die andere will, dass ich es nicht tue.« Nachdem er verhaftet wurde, sei er »erleichtert gewesen«, gab er bei der Polizei an. Er habe gehofft, dass ihm dadurch geholfen werden könne.

Hilfsangebot Hilfe-Portal Sexueller Missbrauch Träger Bundesministerium für Familien, Senioren, Fraun und Jugend Kontakt Telefon: 0800 22 55 530 (Mo., Mi., Fr.: 9 bis 14 Uhr, Di., Do.: 15 bis 20 Uhr) Weitere Informationen www.hilfe-portal-missbrauch.de

Bei der Durchsuchung der elterlichen Wohnung im Kreis Gießen fand die Polizei auch Sex-Spielzeug und aufreizende Kleidung in Kindergröße - auch diese Gegenstände soll der Angeklagte bei seinen Taten und Aufnahmen verwendet haben. Dazu trug er nach Anklageschrift Sorge, die Taten möglichst detailreich aufzuzeichnen.

Missbrauchsprozess in Gießen: Opfer bleibt Aussage erspart

Das heute neunjährige Opfer der Übergriffe lebt aktuell in einer betreuten Wohngruppe, in der es auch psychologisch betreut wird. Ihr bleibt der Gang zur Zeugenbank erspart: Durch die umfassende Einlassung ihres Vaters muss die Grundschülerin keine Aussage vor Gericht machen.

Bei einer Verurteilung könnte den 32-Jährigen eine langjährige Haftstrafe erwarten. Zuvor muss jedoch noch geklärt werden, inwieweit der Drogenkosum und eventuelle pädophile Neigungen des Mannes zu den Taten beigetragen haben. Dazu wird in der kommenden Sitzung ein psychologischer Gutachter angehört. Auch sollen weitere Familienangehörige und Personen aus dem Umfeld des Mädchens befragt werden, wie der Vorsitzende Richter Andreas Wellenkötter bei der Sitzung am Dienstag mitteilte. (con)

Es ist nicht der erste Missbrauchsprozess, der Gießen und Umgebung in den vergangenen Monaten beschäftigt. Ein junger Mann bekam nach einem sexuellen Übergriff auf ein Mädchen eine „letzte Chance“ vom Gericht.