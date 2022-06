Klammer- oder Würgegriff durch Lehrer in Gießen: „Vorfall ist abgeschlossen“

Lehrer geht Schüler körperlich an - Mutter: „Toleriere nicht, dass er ihm Schmerzen zufügt“

Teilen

An einer Schule in Gießen packt ein Lehrer einen elfjährigen Schüler von hinten am Hals und nimmt ihn in eine Art Klammer- oder Würgegriff. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Ein Schüler wird in Gießen von einem Lehrer körperlich angegangen. Die Mutter des Jungen ist schockiert, der Lehrer hält derweil weiter Unterricht ab.

Gießen - Körperliche Übergriffe und Gewalt von Lehrkräften gegenüber Schülern sind seit rund 50 Jahren verboten. Doch es geschieht auch heute noch, dass Lehrer im Unterricht handgreiflich werden – meist gegenüber jüngeren, körperlich schwächeren Kindern. Was passiert dann und was folgt daraus? Die Antwort ist ernüchternd: Es gibt offenbar keine klar festgelegten Verfahren, wie körperliche Gewalt von Lehrern aufzuarbeiten und zu sanktionieren ist.

Das wird an einem Fall deutlich, der sich Ende März an einer weiterführenden Schule in Gießen ereignet hat: Mitten im Unterricht packt ein Lehrer einen elfjährigen Schüler von hinten am Hals und nimmt ihn in eine Art Klammer- oder Würgegriff. Dabei droht er dem Kind: »Ich kann aggressiv werden.« Die Abdrücke der körperlichen Attacke sind noch sechs Stunden später am Hals des Sechstklässlers zu sehen. »Das war mein Lehrer«, sagt das Kind zu seiner Mutter, als diese sich am Nachmittag wundert, woher der große rote Fleck am Nacken ihres Sohnes stammt. Die Mutter ist schockiert, wie giessener-allgemeine.de berichtet.

Grund für die Attacke des Lehrers gegen den Hals des Schülers soll gewesen sein, dass das Kind sich im Unterricht mit einem Mitschüler unterhalten hatte – ein alltäglicher Vorgang, der die rechtswidrige Handgreiflichkeit des Lehrers in keinster Weise rechtfertigt. Denn an deutschen Schulen gilt für Lehrkräfte seit 1973 ein Gewaltverbot. Kinder haben auch im Elternhaus das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. So ist es im Bürgerlichen Gesetzbuch verankert.

Gießen: Mutter von angegangenem Sechstklässler ist entsetzt und schockiert

»Ich erwarte, dass die körperliche Unversehrtheit meines Kindes von Lehrern respektiert wird, und toleriere es nicht, dass ein Lehrer meinem Sohn Schmerzen zufügt«, sagt die Mutter. Sie schreibt noch am gleichen Tag eine Mail an die Schulleitung sowie an die Klassenlehrerin und bittet darum, Schritte in die Wege zu leiten, dass eine solche Grenzüberschreitung nicht mehr vorkommt. Sie erwägt zudem, Anzeige zu erstatten.

Doch entgegen der Erwartung der Mutter, dass sich der Schulleiter der Sache annimmt, erhält sie zwei Tage später eine Mail des handgreiflichen Lehrers, der die Mutter mit ihrem Sohn zum Gespräch unter sechs Augen bittet. Die Mutter kann es kaum fassen, dass der Schulleiter die Aufarbeitung der verbotenen Attacke dem »Täter« überlässt. Das hat sie so nicht erwartet.

Erst nach einer weiteren Mail an den Schulleiter erreicht die Mutter, dass der Schulleiter und die Klassenlehrerin an dem klärenden Gespräch mit dem Lehrer teilnehmen.

Eklat an Schule in Gießen: Aufarbeitung unter Duzfreunden

Bei diesem Gespräch duzen sich diese drei Kollegen, was bei der Mutter den Eindruck erweckt, dass dieses Trio nicht die professionelle Distanz zueinander hat, die aufgrund der Gewaltanwendung des Lehrers geboten wäre. Weder ein schulfachlicher Aufsichtsbeamter noch ein anderer Funktionsträger des staatlichen Schulamtes oder externe Fachkräfte wie ein Mediator oder ein Psychologe nehmen an dieser Unterredung teil. Der Lehrer, der zuvor schon im Unterricht mit Stiften auf Kinder geworfen hat, ist pikanterweise auch als Ausbildungsbeauftragter für angehende Lehrer am Studienseminar in Gießen tätig. Ihm kommt deshalb eine besondere Vorbildfunktion zu.

Zwar zeigt der Lehrer im Laufe des Gesprächs Reue und entschuldigt sich vielfach für seine Tat. Die dienstrechtlichen Konsequenzen für ihn bleiben aber unklar. Der Lehrer – dessen Attacke sich in Windeseile auch unter Schülern und Eltern anderer Klassen herumgesprochen hat – hält weiter Unterricht.

Vorfall in Gießen: „Übergriffe von Lehrern auf Schüler werden oft zu vertuschen“

Dies wäre zum Beispiel in jedem ordentlich geführten Amateur- und Breitensportverein undenkbar. Gewalttätige Übungsleiter werden dort sofort dauerhaft von ihren Aufgaben entbunden. Es gibt dort null Toleranz bei körperlichen Übergriffen auf Kinder oder Jugendliche. Die meisten Vereine haben sogar eigene Kindeswohlbeauftragte – was notwendig ist, um etwa finanzielle Zuschüsse zu erhalten.

Für Lehrkräfte, die ein gut dotiertes Einkommen aus Steuergeld beziehen, scheint diese »Null-Toleranz-Richtlinie« nicht zu gelten. »Körperliche Übergriffe von Lehrern auf Schüler werden oft zu vertuschen oder zu bagatellisieren versucht«, sagt ein Gymnasiallehrer, der seit 30 Jahren in Gießen unterrichtet, mit vielen Schulen gut vernetzt ist und der die unzureichenden Mechanismen bei der Sanktionierung dieser verbotenen Vorfälle schon mehrfach erlebt hat.

Lehrer geht Schüler in Gießen körperlich an: Vertuschen und Bagatellisieren?

Denn es gibt keine standardisierten, vom Kultusministerium oder vom staatlichen Schulamt vorgegeben Verfahren, wie gewalttätige Übergriffe von Lehrerinnen und Lehrern aufzuarbeiten und zu sanktionieren sind. Dies bleibt dem persönlichen Ermessen der Schulleitung überlassen. Ist sie dem Lehrer wohlgesonnen, etwa weil dieser eine wichtige Funktion wie zum Beispiel die Chorleitung einnimmt, können dienstrechtliche Konsequenzen weniger streng sein oder komplett ausbleiben. So obliegt es auch der Entscheidung der Schulleitung, ob sie Handgreiflichkeiten dem staatlichen Schulamt als Aufsichtsbehörde meldet oder nicht.

Dies räumt Norbert Kissel, der Leiter des staatlichen Schulamtes in Gießen, auf Nachfrage ein. Schulleitungen seien zwar verpflichtet, Vorfälle dieser Art »unverzüglich aufzugreifen, alle Beteiligten zu hören und je nach Art und Schwere des Vergehens die Schulaufsicht in Kenntnis zu setzen.« Doch das liegt im persönlichen Ermessensspielraum der Schulleitung. »Die dienstrechtlichen Konsequenzen richten sich nach dem ermittelten Sachverhalt und dem jeweiligem Einzelfall«, sagt Kissel – was ebenfalls Interpretationsspielraum lässt. Und: Die Einbeziehung von Mediatoren oder von Personen, die bei Gesprächen in der Folge von körperlicher Lehrer-Gewalt eine Kontrollfunktion einnehmen, »ist nicht vorgesehen.«

Gießen: Verzicht auf externe Kontrolle nach Vorfall an Schule in Gießen

Das überrascht. Schließlich sind körperliche Attacken von Lehrern auf Schüler keine Kavaliersdelikte mehr – anders als etwa vor 50 Jahren, als prügelnde Lehrer an Schulen fast noch als »normal« galten. Deutschland hat sich mit der Ratifizierung der UN-Kinderrechtskonvention längst dazu verpflichtet, alle geeigneten juristischen, sozialen und pädagogischen Maßnahmen zu ergreifen, um Kinder vor jeglicher Form der Gewaltanwendung zu bewahren.

Eine Anfrage an das hessische Kultusministerium, dem wir den Vorfall aus Gießen geschildert und um Antwort gebeten haben, wie körperliche Attacken von Lehrkräften auf Schüler standardmäßig aufgearbeitet und sanktioniert werden, ist seit Ende März unbeantwortet geblieben. Das ist ein weiteres Indiz dafür, dass es keine klar definierten Vorgaben gibt. Gewalttätige Lehrkräfte sind im schulischen Regelwerk offenbar nicht vorgesehen – nach dem gutgläubigen Motto, »dass nicht sein kann, was nicht sein darf«. Dagegen gibt es zum Beispiel bei Kopfläusen ausdrücklich eine Meldepflicht ans staatliche Schulamt; und es gibt sehr genaue und penible Vorschriften bei Datenschutz.

Selbe Schule in Gießen: Lehrer schlägt Schüler mit Buch gegen Hinterkopf

Übrigens hatte an der gleichen Gießener Schule ein anderer Lehrer vor etwa zwei Jahren zwei elfjährigen Schülern im Unterricht ein schweres Buch mit hartem Einband mit so lautem Knall gegen die Hinterköpfe geschlagen, dass die ganze Klasse erschrocken ist. Dass durch diese Schläge möglicherweise Blutgerinnsel im Kopf entstehen können, hatte der Lehrer dabei ausgeblendet.

Insgesamt darf bezweifelt werden, dass schulische Instanzen körperliche Aggressionen von Lehrern gegenüber Kindern sauber aufarbeiten und die Täter nach ihren verbotenen Handlungen zwingend mit ernsten Folgen zu rechnen haben. Die Vorgaben von Kultusministerium und staatlichem Schulamt sind diesbezüglich viel zu ungenau.

Hier müssten dringend professionelle neue Standards definiert werden, die klar regeln, welche Maßnahmen bei körperlicher Gewalt von Lehrern zu ergreifen sind, um wehrlose Schulkinder in Zukunft besser vor solchen Übergriffen zu schützen. Bei der aktuellen Sachlage ist eine Strafanzeige für Eltern die einzige Möglichkeit, Gewalt von Lehrkräften gegenüber ihren Kindern von einer unabhängigen Rechtsinstanz bewerten und auch sanktionieren zu lassen. Doch vor dem Gerichtsweg schrecken die meisten Eltern zurück – aus Angst, ihr Kind könne dadurch an der Schule Nachteile erleiden.

Körperlicher Übergriff von Lehrer an Schule in Gießen: Konsequenzen bleiben unklar

Immerhin: Die Mutter des elfjährigen Schülers, der vom Physiklehrer von hinten am Hals gepackt und leicht verletzt wurde, zeigt sich letztlich versöhnt. Sie hat den Eindruck, dass der Lehrer sein Verhalten ernsthaft überdacht und echte Reue gezeigt hat.



Und – was das Allerwichtigste ist: Das Kind hat den Angriff auf seinen Hals inzwischen dem Vernehmen nach gut verkraftet und folgenlos überwunden.

Klammer- oder Würgegriff durch Lehrer in Gießen: „Vorfall ist abgeschlossen“

Die dienstrechtlichen Konsequenzen für den Lehrer, der dem Vernehmen nach kurz vor einer Beförderung stand, bleiben aber weiter unklar. Weder der übergriffige Lehrer noch der Schulleiter wollen sich auf Nachfragen diesbezüglich konkret äußern.

Auch das stattliche Schulamt hält sich bedeckt: »Der Vorfall ist abgeschlossen. Die notwendigen Maßnahmen sind erfolgt. Zum Schutz aller beteiligten Personen kann und werde ich dazu aber keine weiteren Angaben machen«, teilt Schulamtsleiter Norbert Kissel mit. (jri)