»Let’s Dance«-Stars verraten in ältester Tanzschule Deutschlands Tipps und Tricks

Teilen

Die »Let’s Dance«-Profis Renata und Valentin Lusin schwangen in Gießen das Tanzbein – und verrieten Tipps und Tricks für Cha-Cha-Cha, Walzer und Co.

Gießen – Ein Highlight erlebten rund 150 Tanzbegeisterte aus Gießen und Umgebung in der Tanzschule Bäulke. Die älteste Tanzschule Deutschlands, die in sechster Generation von Axel und Claudia Bäulke geführt wird, hatte mit Valentin und Renata Lusin die amtierenden Weltmeister in den Standard-Showtänzen für einen Workshop-Tag zu Gast. Vielen ist das Paar auch von der Fernsehshow »Let’s Dance« bekannt, wo die beiden Profi-Tänzer seit 2018 mitwirken.

Zunächst vermittelte das mitreißende »Let’s Dance«-Paar rund 50 Jugendlichen verschiedene Tanz-Figuren und technische Finessen des Cha-Cha-Cha. Die meisten Teilnehmer hatten schon erfolgreich den Bronze-Kurs und höhere Tanzgrade abgeschlossen und waren somit keine blutigen Anfänger mehr. Anspruchsvoll war es für viele allemal, wie giessener-allgemeine.de berichtet.

Sie sind erstklassige Tänzer.

»Ich kenne die beiden seit mittlerweile zwölf Jahren«, erzählt Axel Bäulke in einer kurzen Pause zwischen zwei Workshop-Einheiten. Damals hatte er die beiden bei einem Tanzlehrgang in Düsseldorf gesehen. Im Jahr 2012 tanzten Valentin Lusin und Renata, die damals noch mit Mädchennamen Buschejewa hieß, dann auf der großen Jubiläumsgala zum 225-jährigen Bestehen der Tanzschule in der Kongresshalle vor einem begeisterten Gießener Publikum.

Wie bei »Let’s Dance«: Walzer in Gießen

Dabei sollte es nicht bleiben. Bäulke holte das Paar, das sich 2014 das Jawort gab, noch mehrere Male nach Gießen, sei es als besonderen Showact oder als Workshop-Leiter. »Dies ist mittlerweile die dritte Auflage des beliebten Workshops«, so Axel Bäulke.

Schnell seien alle Plätze ausverkauft gewesen. Bäulke schätzt sehr an den Lusins, dass sie trotz ihres Erfolges nicht abgehoben sind. »Sie sind erstklassige Tänzer, haben aber keine Starallüren.«

Die »Let’s Dance«-Stars Renata und Valentin Lusin tanzt vor den rund 50 Teilnehmern des Tanzworkshops für Jugendliche. © Sonja Schwaeppe

Dann tritt Bäulke wieder an die Musikanlage. Die nächste Workshop-Einheit steht an. Diesmal haben sich zumeist ältere Semester eingefunden, die ihre Kenntnisse im langsamen Walzer und Wiener Walzer verbessern möchten. Renata und Valentin Lusin kommen schnellen Schrittes in den Spiegelsaal der Tanzschule gewirbelt und begrüßen die Paare. »Wir freuen uns, dass ihr alle da seid.«

Zur Person Valentin Lusin, geboren 1987 in Sankt Petersburg, und Renata Lusin, geboren 1987 in Kazan, tanzen seit Juni 2003 zusammen. Sie starten für den TD Tanzclub »Rot-Weiß« Düsseldorf. Mit dem Tanzen hat Renata im Alter von zehn Jahren und Valentin schon mit acht Jahren begonnen. Als Renata nach Deutschland kam, um zu studieren, lernte sie Valentin kennen. Es war Liebe auf den ersten Blick, sowohl für den Partner, als auch für den Tanzsport.

Gefragte »Let’s Dance«-Tänzer geben Workshop in Gießen

Bereits der Anfang ihrer gemeinsamen tänzerischen Karriere wurde mit hohen Titeln, unter anderem Deutsche Jugendmeister in Standard und in Kombination, gekrönt.

Sie sind mehrfache Deutsche Meister über zehn Tänze und Finalisten der EM und WM über zehn Tänze. Renata ließ ihr Abitur in Deutschland anerkennen und hat ihr Studium in BWL an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf abgeschlossen. Auch Valentin studierte, und zwar Sport und Biologie auf Lehramt an der Universität zu Köln und der Deutschen Sporthochschule. Mit dem Weltmeistertitel, den sie am 23. Oktober in Leipzig holten, beendete das Ehepaar Lusin seine Turnier-Tanzsportkarriere.

Beide haben seit vier Jahren die höchste Trainerlizenz und sind seitdem weltweit gefragte Trainer und Showtänzer. (Sonja Hähner)