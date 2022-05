Mann attackiert Polizisten am Bahnhof mit E-Roller

Von: Florian Dörr

Attacke auf mehrere Polizisten am Bahnhof Gießen. Die Waffe eines 42-Jährigen: ein E-Roller.

Gießen - Ein Mann hat am Freitag (29. April) offenbar versucht, Polizisten am Bahnhof Gießen zu verletzen. Zuvor war der 42-Jährige von einer Zugbegleiterin von der Weiterfahrt in einer Bahn ausgeschlossen worden. In Gießen musste er den Zug verlassen, weil er keine gültige Fahrkarte besaß und ohne Maske unterwegs war, wie giessener-allgemeine.de berichtet.

Nach dem Verlassen des Zuges entfernte sich der 42-Jährige zunächst mit einem E-Roller von den auf Gleis 2 des Gießener Bahnhofs gerufenen Bundespolizisten. Der Aufforderung, stehen zu bleiben, folgte er nicht. Im Gegenteil: Plötzlich drehte er um und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf die Ordnungshüter zu. Die Beamten sprangen zur Seite, sie konnten den rabiaten Mann auf seinem E-Roller aber stoppen und überwältigen. Verletzt wurde niemand.

Bahnhof Gießen: E-Roller-Angreifer beschimpft Polizisten als Rassisten

Kurz darauf beschimpfte der 42-Jährige aus Langgöns die Bundespolizisten noch als Rassisten.

Am Bahnhof Gießen sollte ein 42-Jähriger den Zug verlassen. Dort eskalierte die Situation. (Archivbild/Symbolbild) © Birgit Reitz/imago-images

Bahnhof Gießen: Mann kommt nach polizeilichen Maßnahmen wieder frei

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat nach dem Vorfall am Bahnhof Gießen die Ermittlungen aufgenommen und u.a. ein Strafverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder frei. (fd)

