Bewaffneter Krimineller scheitert kläglich an Pizzaboten

Ein Mann bestellt sich am Wochenende in Gießen eine Pizza. Als der Lieferant eintrifft, zieht der Besteller ein Messer. Doch der Bedrohte zeigt sich widerständig.

Gießen - Am Sonntag (12. Juni) ist es in der Straße Margaretenhütte in Gießen zu einem Raubversuch an einem Pizzaboten gekommen. Der Täter war zunächst in ein Minicar eingestiegen und hatte sich von der Bahnhofstraße zur Straße Margaretenhütte bringen lassen, wie die mittelhessische Polizei mitteilte.

Während der Fahrt nutzte er das Mobiltelefon des Minicarfahrers und bestellte sich eine Pizza. Nachdem der Fahrgast in der Margaretenhütte ausgestiegen war, wartete er in Höhe des Meisenbornwegs offenbar auf die Lieferung, wie giessener-allgemeine.de berichtet.

Pizzabote schlägt Räuber

Als der Bote gegen 17 Uhr die Pizza brachte, stellte der Besteller die überbrachte Ware auf den Boden, holte aus seiner Tasche ein Messer und forderte das Bargeld des Lieferanten. Der bedrohte Pizzabote reagierte aber nicht, wie mutmaßlich erwartet: Statt sein Geld herauszurücken, schlug er den Räuber, der anschließend die Flucht in Richtung Gießener Jobcenter ergriff.

In Gießen ist am Sonntag (12. Juni) ein Pizzabote bedroht worden. Der Mann erwies sich aber als wehrhaft. (Symbolbild) © picture alliance / dpa

Der Tatverdächtige ist laut Polizei zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, 40 bis 45 Jahre alt, schlank und hatte kurze dunkle Haare. Er trug eine dunkle dickere Jacke, eine blaue Jeans, eine schwarze Wintermütze, blaue OP-Maske und eine schwarze Sonnenbrille. Hinweise erbittet die Kripo unter der Telefonnummer 06 41/70 06-65 55. (pm)

Es ist leider nicht das erste Mal, dass ein Pizzabote in den Berichten der örtlichen Polizei vorkommt. Erst vor wenigen Monaten machte ein Unfall Schlagzeilen, bei dem in Gießen ein Lieferant schwer verletzt wurde.