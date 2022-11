„Maßlos enttäuscht“: Klinikums-Mitarbeiter schreiben Brandbrief an Lauterbach und Rhein

Mitarbeiter des Uniklinikums Gießen-Marburg haben Gesundheitsminister Lauterbach und Hessens Ministerpräsident Rhein in einem Schreiben deutlich kritisiert.

Gießen - Beschäftigte der zentralen Notaufnahme, Physiotherapeuten und Therapeuten sowie Hebammen im Uniklinikum Gießen-Marburg (UKGM) haben einen an Gesundheitsminister Karl Lauterbach und den hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein gerichteten »Brandbrief« veröffentlicht. Sie kritisieren, dass sie bei der Zahlung des Corona-Pflegebonus nicht berücksichtigt worden sind, berichtet giessener-allgemeine.de.

In dem Schreiben heißt es: »Warum wird der Einsatz bei permanentem Ansteckungsrisiko von so vielen Krankenhausbeschäftigten von der Politik vergessen? Nach Jahren einer Gesundheitspolitik, die uns Beschäftigte und das Wohl der Patient*innen aus dem Blick verloren hatte, haben wir nicht viel erwartet und sind jetzt maßlos enttäuscht.«

Beschäftigte des UKGM fordern von der Politik ein Ende der »Symbolpolitik«. © Oliver Schepp

Uniklinikum Gießen-Marburg: Unterstützung von der Gewerkschaft Verdi

Hintergrund sind die aktuellen Auszahlungen des Corona-Pflegebonus an einen Teil der Pflegekräfte des UKGM. Die Verfasser betonen, »Krankenhaus ist Teamarbeit«, und sie verweisen in mehreren persönlichen Stellungnahmen auf den intensiven Patientenkontakt im Kreißsaal, in der Notaufnahme, in der Physio- und Ergotherapie, auf Intensivstation, im Patiententransport oder in der Reinigung.

»Wir haben alle außerordentlich viel und noch viel mehr geleistet. Wir waren alle der gleichen Situation ausgesetzt, haben sie alle gemeinsam gemeistert und sind jetzt alle gemeinsam fassungslos. Warum, liebe Politik, bekommen wir nicht alle die gleiche finanzielle Anerkennung?« Statt einer »falschen Symbolpolitik« fordern sie »mehr Personal, faire Löhne und eine Gesundheitspolitik, bei der der Mensch wieder im Mittelpunkt steht«.

Die Gewerkschaft Verdi unterstützt den Protest der Beschäftigten des UKGM. Fabian Dzewas-Rehm, Gewerkschaftssekretär des Fachbereichs Gesundheit, sagt: »Alle haben die Zusatzbelastung der Pandemie gemeinsam gestemmt. Deshalb wäre eine finanzielle Anerkennung für alle Beschäftigten dringend geboten. (khn)