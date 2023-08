Größerer Brand in Offenbach ausgebrochen

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

In Offenbach ist am Sonntagabend ein größerer Brand ausgebrochen. Polizei und Feuerwehr konnten zunächst keine näheren Angaben dazu machen, was brennt. „Wir sind noch in der Chaosphase“, sagte ein Mitarbeiter der Feuerwehr. Ein Polizeisprecher sagte, Anwohner in Offenbach seien gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.