Bei Verfolgungsjagd: 18-Jähriger rast mit 100 km/h durch den Wald

Von: Julius Fastnacht

Über einen Waldweg flieht ein 18-Jähriger bei Groß-Gerau mit seinem Auto vor der Polizei. Dabei fährt er bis zu 100 km/h – und hat nicht mal einen Führerschein.

Groß-Gerau – Nach einer gefährlichen Verfolgungsfahrt hat die Polizei am Montagabend (16. Mai) einen 18-Jährigen und seinen minderjährigen Mitfahrer auf einem Waldweg bei Mörfelden-Walldorf festgenommen.

Gegen 8 Uhr hat der Rüsselsheimer laut der Polizei vor einer Kontrolle die Flucht ergriffen. Dabei fuhr er bereits mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, ignorierte an mehreren Kreuzungen rote Ampeln. Am Waldweg in Rüsselsheim nahmen dann gleich zwei Streifenwagen die Verfolgung auf, wie fnp.de berichtet.

Mit bis zu 100 km/h rast ein 18-Jähriger durch den Wald. Erst bei Groß-Gerau kann ihn eine Streife festnehmen. © Nicolas Armer/dpa

Verfolgungsjagd bei Groß-Gerau: 18-jähriger Raser hat keinen Führerschein

Mit bis zu 100 km/h fuhr der Mann durch den Wald in Richtung Raunheim, dann über den Flughafen Frankfurt bis nach Mörfelden-Walldorf weitergefahren. Auf der rasanten Fahrt gefährdete er der Polizei zufolge auch einen Mann, der sich nur mit einem Sprung zur Seite vor einem Zusammenstoß rettete. Erst vor einem Wildtor endete die Verfolgungsjagd – Sackgasse.

Den Fahrer und seinen 16-jährigen Beifahrer nahmen die Polizeibeamten fest. Wie sich dabei herausstellte, hatte der Fluchtfahrer wohl keinen Führerschein. Gegen den Raser wird jetzt wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeuges ermittelt. (juf)

Im Rhein-Main-Gebiet kommt es regelmäßig zu Vorfällen, bei denen Autofahrer versuchen, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Erst im April flüchtete eine Frau bei Frankfurt vor einer Polizeistreife und gefährdete mehrere Passanten.