Zeugen melden bewaffneten Mann in Hanau: Großeinsatz der Polizei

In Hanau sorgt ein bewaffneter Mann für einen Großeinsatz der Polizei.

Von Erik Scharf schließen

In Hanau melden Zeugen der Polizei eine bewaffnete Person in der Innenstadt. Wenig später wird ein Mann festgenommen.

Hanau – Eine bewaffnete Person im Stadtgebiet von Hanau* hat die Polizei am Dienstagmittag (05.04.2022) in Atem gehalten. Passanten hatten einen Mann mit schwarzer Bekleidung, Rucksack und Anglerhut im Bereich der Main-Kinzig-Halle gesehen. Er soll zu Fuß unterwegs gewesen sein und eine Schusswaffe in der Hand gehalten haben, wie Zeugen der Polizei berichteten.

Die Polizei fahndete laute Angaben sofort mit einem Großaufgebot der Bundes- und Landespolizei nach dem Mann. Auch ein Rettungshubschrauber kam über Hanau zum Einsatz, wie op-online.de berichtet*.

Hanau: Polizei nimmt Mann nach großangelegter Suche fest

Um kurz vor 13 Uhr geriet ein auf die Beschreibung passender Verdächtiger im Bereich des Klinikums Hanau ins Visier der Polizei. Kurz darauf wurde der Mann vorläufig festgenommen. Bei dem 26-jährigen Mann aus Hanau fanden die Beamten eine Softair-Waffe, welche einer echten Waffe täuschend ähnelte.

Der 26-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen, wie die Polizei weiter mitteilte. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Verstoßes nach dem Waffengesetz sowie Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet. (esa) *op-online.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

