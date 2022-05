Menschen rufen von Balkon um Hilfe: Dramatische Szenen nach Brand in Wohnhaus

Von: Sebastian Richter

Die Feuerwehr war bei einem Brand in der Antoniterstraße in Hanau im Einsatz. © 5vision.media

In Hanau hat es am Montagmorgen gebrannt. Die Feuerwehr muss zwei Menschen von einem Balkon mit einer Drehleiter retten.

Hanau – „Menschenleben in Gefahr“ – unter dieser Alarmierung wurde die Feuerwehr in Hanau am Montagmorgen (30. Mai) in die Antoniterstraße gerufen. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle gegen 4 Uhr fanden die Feuerwehrleute zwei Menschen vor, die auf einem Balkon im dritten Stock um Hilfe riefen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.

Die Feuerwehr rettete sie mit einer Drehleiter. In der Wohnung selbst brannte es „im Anfangsstadium“, so der Sprecher der Feuerwehr Hanau weiter. Die Einsatzkräfte brachen die Tür zu der Wohnung auf, um das Feuer zu löschen. Nachdem das Feuer gelöscht war, belüftete die Feuerwehr die Wohnung. Die Antoniterstraße in Hanau war während des Einsatzes gesperrt, wie op-online.de berichtet.

Brand in Hanau: Feuerwehr rettet zwei Menschen von Balkon

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Rettungsdienst untersuchte die beiden geretteten Menschen, die allerdings nicht weiter behandelt werden mussten. Zur Höhe des entstandenen Schadens ist aktuell nichts bekannt. Eingesetzt war die Berufsfeuerwehr Hanau, sowie die Einsatzleitung Hanau Mitte. Etwa 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Zuletzt rückte die Feuerwehr zu einem Einsatz in einer Schule in Hanau aus. Bei mehreren Schülern bestand der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. (spr)