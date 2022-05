Familien-Drama in Hanau: Geschwister (7/11) getötet – Todesursachen stehen fest

Von: Peter Kiefer

Teilen

Zwei Kinder werden in Hanau Opfer eines mutmaßlichen Tötungsdelikts. Am Mittwoch (11. Mai) laufen umfangreiche Ermittlungen. © Frank Rumpenhorst/dpa

Hanau - Nach dem brutalen Tod zweier Kinder (7/11) in Hessen sind die Opfer laut Staatsanwaltschaft obduziert. Lesen Sie hier alles zu Todesursachen und Stand der Fahndung:

Der Schock nach dem Familien-Drama in Hanau (Hessen) mit zwei toten Kindern sitzt noch immer tief! Am Mittwochmorgen (11. Mai) waren dort zwei Kinder auf brutale Weise ums Leben gekommen: Vor einem Hochhaus wurde ein Junge (11) mit schwersten Verletzungen auf dem Boden vor einem Hochhaus gefunden worden, an denen er kurz darauf im Krankenhaus gestorben ist. Auf einem Balkon im 9. Stock des Hauses wurde ein 7-jähriges Mädchen tot entdeckt – seine Schwester.

MANNHEIM24.de kennt die Ergebnisse der Obduktion der beiden in Hanau getöteten Kinder.

Die Rechtsmedizin liefert mit ihren Befunden auch die jeweilige Todesursache der beiden jungen Opfer. Wegen des „mutmaßlichen Tötungsdelikts“ fahnden Polizei und Staatsanwaltschaft nach einem männlichen Tatverdächtigen. (pek)